Sarah Hyland: Nimam nadzora nad svojim videzom

Igralka spregovorila o nihanju telesne teže

25. maj 2017 ob 15:58

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnica priljubljene ameriške serije Sodobna družina je spregovorila o zdravstvenih težavah, zaradi katerih je bila leta 2012 potrebna tudi presaditev ledvice. Poudarila je, da zaradi težav v zadnjem času ne more nadzorovati telesne teže.

"Zadnje leto ni bilo ravno najboljše," je zapisala v objavi na družbenem omrežju Twitter. "Morda bom lahko kdaj o tem govorila še bolj odprto, za zdaj pa si želim zasebnosti. Lahko rečem zgolj to, da je zadnje leto prineslo ogromno sprememb, med drugim tudi fizičnih."

26-letnica je ob tem priznala, da je bila zaradi zdravstvenih težav primorana opustiti vsakršno telesno aktivnost. "Rekli so, da ne smem telovaditi. In to je zame zelo neprijetno. Rada se počutim močno, zadnje čase pa je moje počutje ravno nasprotno."

Zlobni komentarji

Zaradi vseh sprememb pa je bila v zadnjem času deležna tudi vala nesramnosti na spletu. "Pojej hamburger. Glavo imaš večjo od telesa in izgleda ogabno," je citirala enega izmed komentatorjev ter dodala, da je sicer res, da glava ne bi smela biti večja od preostanka telesa.

"Toda zadnje mesece sem lahko zgolj počivala in posledično sem izgubila veliko mišične mase. Okoliščine so povzročile, da sem se znašla v položaju, kjer enostavno ne morem nadzorovati, kako je videti moje telo." Poudarja, da poskuša kljub vsemu ostati čim bolj zdrava in da bi se za to moral boriti čisto vsak.

Zlobni komentarji pa vseeno nikakor ne vplivajo na njeno samozavest. "Vedno bom ali pretežka ali presuha. Za nekatere nikoli ne bom imela dovolj oblin, da bi mi lahko sploh rekli ženska. Zato želim poudariti, da se imejte radi takšne, kakršni ste. Bodite najboljša različica samih sebe ter si prizadevajte predvsem za zdravje."

Sofia Vergara, ki je prav tako del igralske zasedbe Sodobne družine, je mlado igralko na Twitterju nemudoma podprla ter celotno objavo delila tudi na svojem profilu.

