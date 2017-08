Poudarki Vizija Maybachove prihodnosti

Šest metrov razkošja zgoraj brez

Maybach vision 6 cabriolet

20. avgust 2017 ob 12:38

Monterey - MMC RTV SLO

Po lanskem ultra luksuznem kupejevskem konceptu Mercedes-Maybach vision 6 je Mercedes letos na dogodku Pebble Beach Concours d'Elegance predstavil njegovo kabrioletsko različico. Šest metrov dolg avtomobil predstavlja električno razkošje prihodnosti.

S konceptom Mercedes-Maybach vision 6 cabriolet, ki povzema linije lani predstavljenega kupeja, Nemci predstavljajo prihodnost Mercedesovega najbolj luksuznega oddelka tako glede oblike kot glede tehnologij, tudi tistih z ničelnimi emisijami.

Njegovo zunanjost označujejo linije starih gran turismov ter sodoben minimalizem. To vključuje izjemno dolg pokrov motorja in kratek, zašiljen zadek v slogu klasičnih luksuznih gliserjev. Spredaj kraljuje značilna kromirana maska, kar 24-palčna kolesa pa krasijo vstavki v barvi rožnatega zlata.

Kot na jahti

Tudi notranjost spominja na luksuzne jahte, saj so tla prekrita z lesom, skoraj vse ostalo pa je odeto v belo usnje. Armaturna plošča spominja na Mercdesove modele iz preteklosti. Za razliko od kupeja kabriolet ponuja prostor le za dva potnika, ki ju razvajajo najboljše tehnologije in udobje, ki jih Mercedes premore. Zaradi zaobljenih oblik se zdi, da prostor objema potnika. Pred njima se razprostira velik zaslon za prikaz vseh informacij, ki se nadaljuje v 360-stopinjski okrasni element.

Elektrika za zmogljivosti superšportnika

Tako kot kupe tudi vision 6 cabriolet pod kožo skriva električni pogonski sklop, ki zmore 559 kilovatov (760 KM), kar mu omogoča pospešek do stotice v štirih sekundah ter končno hitrost 250 kilometrov na uro. Gre za štiri elektromotorje, ki so nameščeni blizu koles in zagotavljajo štirikolesni pogon. Doseg z enim polnjenjem znaša 500 kilometrov (po meritvenem ciklu NEDC), hitro polnjenje pa lahko v petih minutah zagotovi dovolj energije za 100 kilometrov vožnje.

Martin Macarol