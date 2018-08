Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Mary-Kate je skupaj s sestro Ashley zaslovela v priljubljeni seriji Nora hiša, kjer sta izmenično nastopali v vlogi ljubke Michelle Tanner. Foto: Reuters Sestri sta danes uspešni modni oblikovalki in podjetnici. Foto: Reuters Dodaj v

Sestri Mary-Kate in Ashley o svojem odnosu: Imava vzpone in padce

32-letnici z novo kolekcijo oblačil za moške

28. avgust 2018 ob 17:06

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nekdanji otroški filmski zvezdnici, danes modni oblikovalki Mary-Kate in Ashley Olsen, priznavata, da imata zelo poseben odnos. "Za nama je 32 let učenja, kako se komunicira," je dejala Ashley v nedavnem intervjuju.

"Najin odnos je kot zakon ali partnerstvo. Imava vzpone in padce ... Vse počneva skupaj," je dodala Mary-Kate za revijo WSJ. in dodala: "Tako sva prišli že iz maternice." Toda to po njunih besedah ni edin razlog, zakaj sta tako uspešni. "Ne postavljava se v ospredje," je razložila Ashley in dodala: "Ne vem, ali je to zato, ker so naju tako vzgojili – preprosto ne govoriva radi o sebi ali o tem, kar počneva ... To ni najin pristop."

Čeprav je večina prepričana, da sta si sestri zelo podobni, živita zelo različni življenji. Za zdaj obe še vedno živita v New Yorku, toda Ashley vedno resneje razmišlja, da bi se preselila v Los Angeles. Obe zelo skrivata svoje zasebno življenje pred javnostjo. Mary-Kate je v intervjuju za revijo InStyle leta 2016 svojo sestro opisala za "zelo ljubečo", medtem ko jo je Ashley opisala za "zelo iskreno in sočutno osebo", ter jo označila za svojo najboljšo prijateljico.

Mary-Kate je od leta 2015 poročena s polbratom nekdanjega francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja. Ashley pa vse od novembra lani mediji povezujejo s "skrivnostnim moškim", čigar identitete še niso razkrinkali.

V nedavni intervju sta privolili z namenom promocije svoje nove kolekcije oblačil za moške. "Res je bil projekt iz strasti ... Nisva se kar en dan zbudili in rekli, da želiva razširiti svoj posel, zato bova ustvarili še kolekcijo za moške," je pojasnila Mary-Kate.

Nova kolekcija je prvi projekt po odmevni zunajsodni poravnavi z nekdanjimi pripravniki, ki so trdili, da so delali po 50 ur na teden za njuno luksuzno modno znamko, a na koncu niso dobili niti centa. Poravnava ju je stala okoli 130.000 evrov.

