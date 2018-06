Shakiro obtožujejo prodajanja nacističnega simbola

Sporna je predvsem ogrlica

Kolumbijska pevka Shakira v sklopu turneje El Dorado World Tour na svoji spletni strani prodaja tudi kar nekaj artiklov, narejenih posebej za to priložnost, eden izmed njih pa je ljudi še posebej zmotil.

Gre za ogrlico s simbolom turneje, ki zelo močno spominja na nacistični simbol oziroma na črno sonce. Kot poudarja medijska hiša Bento, "pri ogrlici ne gre zgolj za podobnost, temveč je simbol na ogrlici identičen tistemu, ki so ga uporabljali nacisti".

Na ogrlici je sicer zapisano ime turneje, napis pa obkroža simbol sonca oziroma črnega sonca, ki ga še danes uporabljajo nekateri podporniki nacistične stranke, v Nemčiji pa je, tako kot vsi drugi nacistični simboli, prepovedan.

Pri Bentu dodajajo, da gre skorajda zagotovo za nesrečo, saj oblikovalec najverjetneje ni dovolj dobro raziskal tematike, a da bi vseeno morali biti pri oblikovanju in prodaji tovrstnih izdelkov (sploh pri mlajših generacijah) občutno pazljivejši.

Velike težave z zdravjem

Pevka je bila sicer v zadnjih letih precej odsotna z glasbenih odrov, saj se je posvečala družini, ko pa se je želela vrniti, ji je to preprečilo zdravje. "Zadnje leto je bilo zame eno najtežjih v mojem življenju, to, da sem znova na odru, je zame izredno čustveno, saj sem mislila, da nikoli več ne bom pela."

"Vsak večer sem molila, da bi ozdravela. Ko sem preživljala to težko obdobje, sem znova našla vero," je za BBC povedala pevka. A Shakira ni edina, ki je molila, v Kolumbiji, kjer je pevka nadvse priljubljena, so za njeno ozdravitev darovali tudi maše.

Pevka je znana tudi po svoji dobrodelnosti, predvsem na področju izobraževanja, saj izobrazbo vidi kot okolje, s katerim se lahko spreminja usoda ljudi. "Verjamem, da krog revščine lahko pretrga zgolj izobrazba," je dejala pred časom.

Kljub dobrodelnosti pa pevka ni najbolj navdušena nad plačevanjem davkov – na začetku letošnjega leta so oblasti sporočile, da naj bi utajila za več kot deset milijonov evrov davkov.

