Simbol za skodelico kave v vozilu vam lahko reši življenje

Tehnika: Elektronski sistem za ugotavljanje utrujenosti

17. avgust 2018 ob 07:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Proti zaspanosti ne pomaga kemija, ampak zgolj in samo spanje. Počitek, pa čeprav samo za 15 minut na voznikovem sedežu. Moderni avtomobili pa že uporabljajo opomnik, ki vam svetuje, opozarja in celo ukazuje postanek.

Mnoge avtomobilske raziskave kažejo, da je kar pet do 25 odstotkov prometnih nesreč povezanih z utrujenostjo voznika. In ravno te raziskave kažejo na to, da so posledice takšnih prometnih nesreč bistveno hujše od posledic prometnih nesreč pri drugačnih vzrokih.

Zato avtomobilske tovarne v sodobne avtomobile vgrajujejo različne sisteme za zaznavanje utrujenosti voznika. Več ali manj so zasnovani podobno. Sistem prvih 15 minut vožnje voznika snema njegov način upravljanja z volanom. V teh 15 minutah se ustvari referenčna krivulja, ki je osnova za nadaljnje spremljanje voznika oziroma njegovega načina vožnje in seveda ravnanja z volanom. Če v nadaljevanju vožnje pride do odstopanj, sistem začne z opozarjanjem oziroma priporočanjem za zaustavitev vozila. Skratka ugotovi, da je voznik utrujen in mu priporoči, da zaustavi vozilo in se seveda na ta način tudi spočije. Navadno se oglasi zvočni signal, hkrati se v kombiniranem instrumentu pokaže simbol, ki vozniku priporoči, naj naredi premor. Še vedno pa je voznik na koncu tisti, ki odloča o svoji varnosti vožnje in o tem, ali bo naredil postanek ali ne.

Kmalu serijsko v novih avtomobilih

Tovrstni sistemi so v avtomobilih dobrodošli. To najbrž ve vsak voznik, ki se je vozil na daljši poti po ravnih in dolgih cestah. Monotone prometne situacije lahko voznika hitro utrudijo. Tega se vse bolj zavedajo tudi zakonodajalci, zato so pri Evropski komisiji pripravili seznam 19 tehnologij, za katere želijo, da postanejo obvezen del vsakega novega avtomobila v Evropski uniji. S tem ukrepom želijo število smrtnih primerov v prometnih nesrečah do leta 2020 zmanjšati na manj kot 15 tisoč.

Med sistemi, ki se jih omenja v poročilu in naj bi bili obvezen del vozil v naslednjih štirih letih, je tudi sistem za zaznavanje utrujenosti voznika. Prav zato danes praktično ni več avtomobilskega proizvajalca, ki ne bi posvečal pozornosti razvoju tovrstnih sistemov.

Volvovi inženirji so že pred časom razkrili, da lahko lahko njihovi celo prepoznajo in razlikujejo, če je voznik utrujen ali nepozoren, in tako lahko avtomobil prihodnosti postane še varnejši. Taki primeri vključujejo tehnologijo, ki zazna zaprte oči in to, kaj voznik gleda. Z umeščanjem senzorja na armaturno ploščo za nadzorovanje vidikov, kot so, v katero smer voznik gleda, kako odprte ima oči in tudi položaj ter kot njegove glave, je možno razviti natančne varnostne sisteme, ki zaznavajo voznikovo stanje in posledično avtomobil prilagodijo okoliščinam. To med drugim pomeni zagotavljanje avtomobila, da ne zavije z voznega pasu ali se preveč približa sprednjemu vozilu, če voznik ni dovolj pozoren. Hkrati voznika, če ta zaspi, prebudi. Prav zato, ker lahko avtomobil zazna, če voznik ni dovolj pozoren, so lahko varnostni sistemi prilagojeni učinkoviteje. Podporni sistemi avtomobila so na primer lahko aktivirani kasneje, če je voznik osredotočen, in prej, če je voznikova pozornost usmerjena drugam.

Razvoj sistemom za prepoznavanje utrujenosti in tudi drugih tehnologij, ki bodo omogočili, da voznik kljub temu, da za volanom zadrema, preprečijo vozilu, da zapelje čez sredinsko črto cestišča, ali pa se zaleti v stoječe vozilo spredaj, je še toliko bolj pomemben tudi zaradi skrb vzbujajočih podatkov o dolžini spanca Evropejcev. Raziskave so pokazale, da vsak tretji Evropejec premalo spi. Premalo spanca še kako vpliva na varno vožnjo. Utrujenost je vzrok za vsako peto prometno nesrečo v Evropi.

Zaskrbljujoči podatki raziskave

V Fordovi raziskavi je kar vsak peti voznik priznal, da je že zaspal za volanom. To je zaskrbljujoče. Zaradi neprespanosti in posledično utrujenosti voznik zaradi pomanjkanja koncentracije in počasnejših reakcij vozi podobno kot pod vplivom alkohola. In Slovenci smo po dolžini spanca na predzadnjem mestu na svetu.

Pri Fordu so zato pred časom predstavili svoj sistem za nadzor zbranosti voznika. Sistem deluje s pomočjo naprej usmerjene kamere za zaznavanje oznak na cestišču in če ugotovi nenamerne odmike vstran, prikaže simbol s skodelico kave, da opozori voznika na nujnost premora med vožnjo. Voznik je lahko izpostavljen številnim pritiskom, naj nadaljuje vožnjo – vsi bi radi čim prej prišli domov. A majhna kavna skodelica je lahko učinkovito opozorilo, da je najpomembneje na cilj prispeti varno, tudi če je treba zaradi tega prekiniti vožnjo, se malce odpočiti in si morda privoščiti skodelico kave, so prepričani pri Fordu.

Gregor Prebil