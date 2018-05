Skladbo Eda Sheerana so si prisvojili zagovorniki prepovedi splava na Irskem

Glasbenik se s prepevanjem pesmi v takšne namene ne strinja

20. maj 2018 ob 15:40

Dublin - MMC RTV SLO

Glasbene uspešnice Eda Sheerana prepevajo ljudje po vsem svetu, eno izmed avtorskih skladb priljubljenega pevca pa si je pred kratkim prisvojila tudi skupina aktivistov, ki si prizadeva za ohranitev prepovedi splava na Irskem.

27-letnik, ki je tudi najbolj prodajani glasbeni izvajalec preteklega leta, se z izrabljanjem njegove skladbe z naslovom Small Bump v takšne namene ne strinja. Naslov pesmi namreč v prevodu pomeni "majhna izboklina", ki lahko ponazarja tudi nosečniški trebušček. Izšla je leta 2011, glasbenik pa ni predvidel, da bi se lahko z njo poistovetili aktivisti irskega gibanja Za življenje.

Ob spremljavi uspešnice je skupina zagovornikov prepovedi splava protestirala v Dublinu, saj se Irci trenutno pripravljajo na referendum, na katerem bodo glasovali o tem, ali so pripravljeni odpraviti člen v ustavi, ki prepoveduje splav v skorajda vseh okoliščinah.

27-letnik je nastali položaj komentiral na družbenem omrežju Instagram, kjer je zapisal: "Obvestili so me, da mojo skladbo Small Bump v aktivistične namene uporabljajo zagovorniki prepovedi splava. Poudariti moram, da skupini dovoljenja za uporabo pesmi nisem dal, vsekakor pa takšno izrabljanje ne odraža resničnega pomena pesmi."

Za nameček pa še vohljanje po glasbenikovi kartoteki

To pa ni bila edina neprijetna novica, s katero se je Sheeran spoprijel v zadnjem času. Na dan je namreč prišla tudi novica o tem, da sta v času glasbenikovega bivanja v bolnišnici, kjer se je znašel zaradi poškodb ob padcu, dva uslužbenca dostopala do njegovih zdravniških kartotek, čeprav za to nista imela dovoljenja pristojnih v bolnišnici, kjer je glasbenik okreval.

Sheeranovo skladbo Small Bump lahko poslušate na spodnji povezavi.

