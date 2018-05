Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 10 glasov Ocenite to novico! Čeprav je svojo upokojitev napovedala pred kratkim, jo bomo vseeno lahko videli v peti sezoni priljubljene nanizanke Odbita Rodbina. Foto: EPA Sveža "upokojenka" Cameron Diaz. Foto: Reuters Od kamer pa se nikakor ne more posloviti Alec Baldwin. Foto: Reuters Dodaj v

Slavni, ki so Hollywoodu pomahali v slovo

So se svoje odločitve držali?

22. maj 2018 ob 13:02

Los Angeles - MMC RTV SLO

Več hollywoodskih igralcev in igralk se je na neki točki svojega življenja odločilo, da se poslovijo od filmskih platen. Mnogi so še danes zvesti svojim odločitvam, a še več je tistih, ki si očitno življenja brez filmskih kamer niso mogli predstavljati.

Ena zadnjih, ki se je odločila, da se poslovili od filmske kariere, je Meghan Markle. Snemalni studio je zamenjala za britanski kraljevi dvor, saj se je pred kratkim poročila s princem Harryjem in prevzela naziv vojvodinja Sussekška.

Ne dolgo pred njo se je odločila igralsko kariero na klin obesiti 45-letna Cameron Diaz, ki je zaslovela z Masko. Igralka, ki smo jo lahko nazadnje videli leta 2014 v filmski priredbi muzikala Annie, se za zdaj svoje zaveze še drži. Precej uspešno se izogiba žarometom, zavrača scenarije in se posveča predvsem družinskemu življenju.

Prelomno 45. leto

Pri 45. letu je podobno odločitev sprejela tudi Portia de Rossi. "Spraševala sem se, ali obstaja še kaj drugega, s čimer se do zdaj še nisem ukvarjala, pa bi se rada. Vedela sem, kako bo moja igralska kariera videti čez deset ali dvajset let, zato sem se odločila, da igranje postavim na stranski tir," je odločitev letos maja na pogovorni oddaji svoje žene Ellen DeGeneres pojasnila Rossijeva.

A igralka, ki si je pot med zvezdnice svetovnega kova utrla s serijami Ally McBeal, Arrested Development (Odbita rodbina) in Škandal, si je manj kot mesec po tem, ko je oznanila svojo upokojitev, premislila. Sporočila je, da bo naredila izjemo in nastopila v peti sezoni serije Arrested Development. Zaradi odločitve, da znova stopi pred kamere, mnogi dvomijo, da bo po koncu snemanje pete sezone zdržala v igralskem pokoju.

Day-Lewis: Tokrat gre zares

Večkrat je v pokoj odšel tudi s tremi oskarji nagrajeni Daniel Day-Lewis. Leta 1989 se je s Hamletom poslovil od odrskih desk, vendar je v filmskih vodah še vztrajal. Leta 1997 pa se je za pet let odrekel tudi snemanju filmov, saj se je posvetil svoji strasti - izdelavi čevljev.

Po petih letih se je uspešno vrnil pred kamere, leta 2017 pa je znova odšel v pokoj.

Alec Baldwin: Ostalo je pri besedah

Potem ko je končal snemati nanizanko 30Rock, je upokojitev napovedal tudi Alec Baldwin: "Igranje je del moje preteklosti, nisem več mlad in rad bi počel še kaj drugega." A očitno Baldwin ni mislil resno, ne samo, da se ni upokojil, od snemanja si ni vzel niti krajšega premora. Takoj po koncu nanizanke 30Rock je namreč posnel več filmov, med njimi tudi Blue Jasmine (Otožna Jasmine). Njegova kariera pa je nov polet dobila z imitacijo Donalda Trumpa v satirični oddaji Saturday Night Live (SNL).

Načelna Gene Hackman in Sean Connery

Besedo pa je držal Gene Hackman, ki je letos praznoval 88. rojstni dan. Leta 2008 je potrdil, da se je upokojil, v novem filmu pa bi rad igral le, "če bi ga posneli v moji hiši". Mož beseda je tudi Sean Connery, ki je svojo upokojitev potrdil leta 2006, njegov zadnji film je bil League of Extraordinary Gentleman (Družba pravih gospodov). Čeprav so nekateri namigovali, da bo zaigral v četrtem delu filma o pustolovcu Indiana Jonesu, se to ni zgodilo, saj je "upokojitev preveč zabavna".

Meghan Markle po poti Grace Kelly

Če se ozremo še nekoliko bolj v preteklost, je v zgodnji pokoj odšla in tam tudi ostala legendarna Greta Garbo. Upokojila se je stara komaj 35 let.

Podobno usodo kot Meghan Markle pa si je izbrala tudi Grace Kelly, ki se je po poroki z monaškim princem Rainierjem odpovedala igralski karieri.

Sa. J.