Slovo "papeža" francoske gastronomije

Veljal je za utemeljitelja sodobne francoske kuhinje

20. januar 2018 ob 15:43

Lyon - MMC RTV SLO

V 92. letu starosti je umrl sloviti francoski kuharski mojster, ki je veljal za utemeljitelja sodobne francoske kuhinje, Paul Bocuse.

Umrl je v svoji znani restavraciji blizu Lyona, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil eden izmed tamkajšnjih chefov, ki je prijatelj Bocusove družine. Novico o smrti pa je na Twitterju razglasil francoski notranji minister in nekdanji župan Lyona Gerard Collomb.

"Paul Bocuse je mrtev, gastronomija žaluje," je tvitnil Collomb. Ob tem pa je še nadaljeval: "Gospod Paul je bil Francija: preprostost in velikodušnost, briljantnost in umetnost življenja. Zapustil nas je papež gastronomije. Naj kuharji tako v Lyonu kot povsod po svetu še dolgo gojijo sadove njegove strasti."

Bocuse je postal prepoznaven v 70. letih prejšnjega stoletja, ko je začel postavljati temelje sodobne francoske kuhinje, t. i. nouvelle cuisine. Njegova restavracija l’Auberge du Pont de Collonges v bližini Lyona je prejela tri Michelinove zvezdice. Hkrati pa je bil lastnik še vrste drugih restavracij.

Pri kulinaričnem vodiču Gault Millau so ga leta 1989 razglasili za chefa stoletja. Podobno so to storili na ameriškem kulinaričnem inštitutu leta 2011.

K. K.