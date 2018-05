Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Fred račke prenaša kar na svojem hrbtu. Foto: Instagram/Mountfitchet Castle

Sodobna družina - labradorec "posvojil" devet račk

Pod njegovim okriljem bodo ostale še nekaj tednov

24. maj 2018 ob 08:13

London - MMC RTV SLO

Desetletni labradorec Fred, ki živi v angleškem gradu Mountfitchet, je odprl svoje srce in posvojil devet račk, ki so izgubile mamo.

Grad stoji v bližini londonskega letališča Stansted v pokrajini Essex. Priljubljen je med obiskovalci, v grad in na njegovo zelenico pa oskrbniki sprejmejo tudi veliko rešenih živali. Fred je stalni prebivalec gradu, pred dnevi pa so ga opazili v nenavadni družbi.

"Opazili smo skupino račk, ki so zbegano tavale naokoli. Fred se jim je takoj približal in jih vzel pod svoje okrilje. Vse od takrat je njihova varuška, račke pa mu vdano sledijo. Odpeljal jih je že na kopanje v bližnjo mlako. Lahko bi rekli, da jih je vzel pod svojo tačko, če že nima peruti," je za BBC dejal grajski oskrbnik Jeremy Goldsmith.

Račke so svojega "očeta" takoj vzele za svojega. Ves čas racajo za njim, od njega se ne ločijo niti ponoči, saj spijo kar v njegovi košari. "Naravnost obožujejo ga, Fred pa je tudi sprejel novo vlogo očeta-gospodinje, ki skrbi za svojih devet otrok," je šaljivo dodal Goldsmith, ki od Freda pričakuje, da bo nadomestnega starša igral še nekaj tednov. Takrat bodo račke dovolj stare in pri močeh, da se bodo same lahko odločile, ali bodo ostale na posestvu ali šle kam drugam.

A. P. J.