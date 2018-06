Soustanovitelj Guessa po obtožbah o spolnih zlorabah odstopil

Med drugim ga je obtožila tudi Kate Upton

13. junij 2018 ob 15:30

Los Angeles - MMC RTV SLO

Soustanovitelj modne znamke Guess Paul Marciano je po obtožbah spolnega nadlegovanja napovedal odstop s položaja kreativnega direktorja.

Preiskovalnemu odboru modne hiše ni uspelo ugotoviti točnega števila vseh obtožb proti Marcianu, se je pa med njimi med drugim znašlo neprimerno poljubljanje in otipavanje. Predstavniki Guessa so tako sporočili, da v nekaterih primerih lahko potrdijo njegovo izjemno slabo presojo v komunikaciji z manekenkami in fotografi.

Ameriški del znamke Guess in Marciano bosta petim posameznicam plačala 500 tisoč dolarjev.

Prve obtožbe proti modnemu mogotcu so se pojavile februarja letos, ko je manekenka Kate Upton na Twitterju zapisala, kako jo žalosti, da tako ikonična blagovna znamka za ženske, kot je Guess, še vedno zaposluje Paula Marciana, ki je njihov kreativni direktor. Ob tvit je dodala še značko #MeToo, nato pa v enem izmed intervjujev priznala, da jo je spolno zlorabil.

Delnice Guessa so kmalu po obtožbi padle za kar 17 odstotkov, Marciano pa je takoj vse obtožbe zanikal. Modna hiša je v sklopu preiskave izprašala več kot 40 ljudi in pregledala 1,5 milijona najrazličnejših dokumentov. Svoje izsledke so združili v sporočilu za javnost, kjer so zapisali, da mnogih obtožb niso mogli dokončno preveriti.

"V določenih primerih nismo prišli do nikakršnega sklepa, saj posamezniki z nami niso želeli govoriti ali pa so podali premalo informacij. Spet v drugih primerih pa smo ugotovili, da sta bili za dogajanje krivi obe strani." Na to so dodali, da je Marciano v nekaterih primerih zagotovo kriv resnično neprimerne komunikacije z manekenkami in fotografi. "Zaradi nekaterih njegovih ravnanj so se upravičeno pojavile skrbi."

Paula Marciana je na položaju že nadomestil brat Maurice Marciano, dokončno pa bo podjetje zapustil 30. januarja 2019, ko mu bo potekla pogodba. Znova bo začel prejemati tudi redno plačo, ki je med 20. februarjem in 11. junijem zaradi poteka preiskave ni.

P. B.