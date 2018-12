Izhod v kopalkah v uvodnem delu izbora na Tajskem. Foto: EPA Angela Ponce (na fotografiji ob prihodu na Tajsko pred dvema tednoma) je leta 2015 kot mis Cadiza sodelovala na izboru za mis Španije, a je na koncu zato, ker se ni rodila z ženskimi spolnimi organi, ostala brez uvrstitve. Foto: AP Predstavitev španskega nacionalnega kostuma na svetovnem izboru na Tajskem: Angela prihaja iz Andaluzije, zato ji flamenko ni španska vas. Foto: AP Sorodne novice Foto: Med tekmovalkami za mis Španije prvič transseksualka Dodaj v

Španka Angela Ponce, prva transseksualna mis universe?

"Ambasadorka vključevanja, spoštovanja in raznolikosti"

13. december 2018 ob 14:37,

zadnji poseg: 13. december 2018 ob 14:56

Bangkok - MMC RTV SLO

Prihajajoči konec tedna se bo v Bangkoku odvil svetovni izbor za mis universe, zgodovinski v smislu, da se bo na njem prvič predstavila transseksualna misica: Angela Ponce iz Španije, ki velja celo za favoritko za zmago.

27-letnica iz Seville, ki je poleti na tekmovanju za najlepšo Španko pometla s konkurenco 20 rojakinj, je po zmagi ob objavi na Instagramu zapisala: "Moje velike sanje so pripeljati ime in barve Španije pred vesoljno občinstvo. Moj cilj je biti ambasadorka vključevanja, spoštovanja in raznolikosti, ne le za LBGTQ+ skupnost, temveč za celoten svet."

V pogovoru za revijo Time je 27-letnica dejala: "Pokazala bom, da so transseksualke lahko, karkoli želijo biti: učiteljice, matere, zdravnice, političarke in celo mis universe." To lepotno tekmovanje mnogi še vedno povezujejo s Trumpom, saj je bil še do pred nekaj leti prav ta nepremičninski mogotec lastnik licence zanj, zato so ji pri omenjeni reviji postavili tudi vprašanje o tem, kako komentira ukrepe Trumpove vlade proti LGBTQ+-skupnosti.

Odgovorila je, da bi bila njena morebitna zmaga pomembno simbolično sporočilo ameriškemu predsedniku in dodala: "Še bolj kot sporočilo njemu pa bi bila to zmaga za človekove pravice. Transseksualke so tako dolgo preganjali in tlačili. Če mi dajo krono, bi s tem pokazala, da s transseksualke prav toliko ženske, kot so ženske, ki so bile rojene kot ženske, ženske."

"Jaz sem spremenila pravila"

Poncejeva, ki je proces spremembe spola uspešno zaključla leta 2014, se je za naslov mis Španije potegovala že leta 2015, a je ostala brez uvrstitve, saj takratna pravila niso dovoljevala zmage transseksualke. "Ni bilo lahko. Šele na dan tekmovanja sem izvedela za njihova pravila in to me je zlomilo. Vseeno sem morala nastopiti in občutek je bil grozen. A potem ko sem prišla do finala mis universe, so tudi na tekmovanju za mis sveta spremenili pravila. Jaz sem spremenila pravila."

Na tekmovanju za mis universe v Kanadi so jih sicer spremenili že leta 2013, potem ko je Jenna Talackova organizacijo tožila zaradi diskriminacije, saj se kot transseksualka ni smela udeležiti izbora.

Slovenija letos predstavnice na svetovnem izboru za mis universe nima, lani je na tekmovanju, ki se je odvilo v Las Vegasu, sodelovala Ptujčanka Emina Ekić.

