Splet ponorel za čednim (in samskim) bratrancem princa Harryja

Nečak princese Diane ima številne oboževalke

22. maj 2018 ob 17:25

London - MMC RTV SLO

Oboževalci (no, predvsem oboževalke) britanske kraljeve družine so popolnoma vzhičeni nad bratrancem princa Harryja, Louisom Spencerjem, vikontom Althorpskim, ki jim je padel v oči, ko se je v soboto udeležil kraljevske poroke.

24-letni Spencer je nečak pokojne princese Diane, oboževalke pa so ga nemudoma razglasile za najbolj zaželenega samca kraljeve družine.

Louis namreč ni oddan, na poroko pa je prišel v spremstvu svojih glamuroznih sester, Kitty Spencer in Elize Spencer, ter matere Victorie Aitken.

27-letna Kitty je bila tista, ki je z izbiro svojega ekstravagantnega zelenega pokrivala oblikovalca Philipa Treacyja in ujemajočo se obleko Dolce & Gabanne tako zelo navdušila modne strokovnjake.

Uporabniki družbenih omrežjih so fanta, nad katerim je, sodeč po Instagramu, navdušena tudi Nicki Minaj, nemudoma opazili. "Ker Harryja ne morem več imeti, sem zdaj oko vrgla na njegovega bratranca, Louisa Spencerja," je zapisala ena uporabnica. Spet druga pa: "Mislim, da sem zaljubljena."

"Naj bom tvoja vikontinja," je zapisala tretja, četrta pa: "O, živijo, Louis Spencer, si samski? Bi me poklical?"

Odraščal v Južni Afriki

Louis, najmlajši otrok Dianinega brata Charlesa Spencerja, bo po očetovi smrti podedoval njegov grofovski naziv. Njegovi starši so se leta 1995, da bi se ognila medijskemu cirkusu na Otoku, z vsemi štirimi otroki preselili v Južno Afriko, ločili pa so se leta 1997, ko je bilo fantu tri leta.

Njegov oče se je preselil nazaj v Veliko Britanijo in se še dvakrat poročil, vsi štirje otroci pa so z mamo ostali v Cape Townu.

Vikont Spencer se je nato vrnil v Evropo in študiral na univerzi v Edinburgu.

Princ Harry ohranja tesne odnose z mamino stranjo družine, zato si je želel, da pridejo tudi na poroko. Kadar koli je Harry v Cape Townu, vedno obišče svojega bratranca in sestrične, medtem ko sta se princ William in njegova soproga Kate tudi udeležila Louisovega 21. rojstnega dneva, ko je bila ona visoko noseča s princesko Charlotte.

Um, ok, someone needs to set me up with Harry’s cousin, Louis Spencer. I think I’m ready for marriage. pic.twitter.com/o3gCddQXXx — Coffee & Cocktails (@CoffeeCocktail) May 19, 2018

"Louis Frederick John Spencer, Viscount Althorp (born 14 March 1994), is a British aristocrat who is a member of the Spencer family." PICK ME, CHOOSE ME, LOVE ME. #RoyalWedding pic.twitter.com/Vc1G9GnP3Q — yleniah (@yleniaindenial) May 19, 2018

So we're just not going to talk about the delicious snack that is Princess Diana's nephew Louis Spencer? #RoyalWedding pic.twitter.com/UJSuo8jkOD — Michele Corriston (@mcorriston) May 19, 2018

K. S.