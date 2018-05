Spletni troli napadli novega fanta Ariane Grande zaradi njegove bolezni

Pevka v objemu komika Peta Davidsona

26. maj 2018 ob 20:05

Kmalu za tem, ko je postalo uradno, da je Ariana Grande po razhodu od raperja Maca Millerja srečna v objemu 24-letnega komika Peta Davidsona, so se nanj usuli zlobni komentarji, češ da ljudje z mejno osebnostno motnjo ne bi smeli imeti razmerij.

"Običajno ne bi komentiral česa takšnega, češ j***** se. Toda slišim, da je veliko govoric, da 'ljudje z mejno osebnostno motnjo ne smejo imeti razmerij'. Želim vam samo povedati, da to ni res," je poudaril Davison v zapisu, ki ga je objavil na družbenem omrežju Instagram. "Samo zato, ker ima nekdo duševno bolezen, še ne pomeni, da nima pravice, da je srečen in je v razmerju," je dodal.

Ob tem je tudi dodal, da to ne pomeni, da postane razmerje zastrupljeno: "Vsi se razlikujemo med sabo in obstaja veliko oblik zdravljenja duševnih bolezni. In sam se zdravim. Hkrati pa bi rad spodbudil vse, ki trpijo, da poiščejo pomoč, ker se je moje življenje obrnilo na bolje."

"Menim, da je zj****, če stigmatiziramo ljudi, da so nori, in govorimo, da niso zmožni početi stvari, ki jih vsi drugi. To ni njihova krivda, in če ljudje gledajo tako na njih, je narobe," je še zapisal komik. "Mogoče sem nor, toda tega se vsaj zavedam in ni me strah, da sem odkrit glede tega, ter se ne skrivam za računi na Twitterju in Instagramu." S svojim zapisom je želel opozoriti, da duševna bolezen ni šala, je resnična. "Obstajajo otroci, ki si jemljejo življenja zaradi njih. To je strašno. Za vse, ki se borite, želim, da veste, da vas imam rad in da vas razumem ter da bo vse v redu," je sklenil Davidson.

Pevka, za katero je travmatična izkušnja izpred več kot leta dni, ko se je na njenem koncertu v Manchestru zgodil teroristični napad, se je s komikom začela sestajati pred kratkim. Kot je dejal vir za revijo People, je njun odnos "zelo sproščen". Komika pa so opazili na podelitvi glasbenih nagrad revije Billboard, kamor je prišel, da bi izrazil podporo pevki. "Po Arianinem nastopu sta bila v zaodrju, kjer jo je objel. Videti sta bila zelo zaljubljena," je dejal neki drug vir za revijo People. Par se je sicer spoznal leta 2016, ko je pevka gostila pogovorno oddajo SNL.

Konec po dveh letih

Grandejeva se je zadnji dve leti sestajala z raperjem Macom Millerjem, toda par se je razšel le teden dni po festivalu Coachella, je poročala revija People. 24-letna pevka je o dve leti starejšem raperju po razhodu zapisala, da je še vedno "eden izmed njenih najboljših prijateljev in najljubših ljudi na svetu". "Neskončno ga spoštujem in občudujem. Hvaležna sem, da je del mojega življenja v kakršni koli obliki in kadar koli - ne glede na to, kako se najina zveza spreminja ali kaj nama je namenilo vesolje," je ob razhodu z raperjem zapisala pevka na svojih družbenih omrežjih.

