Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Leah Adler in Steven Spielberg sta si bila zelo blizu. Foto: AP Sorodne novice Steven Spielberg praznuje 70 let, a o upokojitvi ne razmišlja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Steven Spielberg žaluje za svojo mamo

Dočakala je 97 let

22. februar 2017 ob 11:48

Los Angeles - MMC RTV SLO

Tiskovi predstavniki Stevena Spielberga so potrdili, da je v starosti 97 let umrla režiserjeva mami, Leah Adler, nekdanja koncertna pianistka in restavratorka.

Adlerjeva je umrla na svojem domu v Los Angelesu, obkrožena s svojimi najbližjimi, so ob tem še sporočili iz Spielbergove produkcijske družbe Amblin Partners.

"Čeprav smo jo poznali po njeni rdeči šminki, po njenih ovratnikih v slogu Petra Pana, po njeni ljubezni do marjetic, po njenih modrih kavbojkah in svetlečem naklitu, po njenem plesanju od mize do mize v Mlečni cesti (ime njene košer restavracije) in po njeni ljubezni do kampiranja, ribolova in reševanja križank, pa se je bomo najbolj spominjali po njeni brezmejni ljubezni do vseh okoli nje," so njeni najbližji še sporočili prek Spielbergove družbe.

70-letni režiser in njegova mati sta bila kljub dejstvu, da se je Steven kot deček z očetom preselil v LA, zelo blizu in filmski ustvarjalec je večkrat poudaril, da se ima ravno materi in njeni umetniški duši zahvaliti, da je postal uspešen režiser, producent in scenarist. Adlerjeva je sicer slovela tudi po svojem specifičnem smislu za humor - med drugim je nekoč dejala: "Stevu sem že večkrat povedala, da bi si, če bi vedela, kako slaven bo, dala maternico iz brona vliti."

Zanimivo je sicer, da je častitljivo starost dočakal tudi Spielbergov oče, Arnold, s katerim sta se ločila leta 1966 - v začetku februarja je namreč praznoval 100. rojstni dan.

T. K. B.