Tabujevci slavljencu Radiu Koper podarili koncert

Napovedujejo izid albuma največjih uspešnic

25. maj 2018 ob 12:23,

zadnji poseg: 25. maj 2018 ob 17:00

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

Radio Koper praznuje 69 let obstoja. Pri praznovanju se mu je z akustičnim nastopom v Studiu Hendrix pridružila skupina Tabu, ki tako začenja novo koncertno turnejo ob 20. obletnici delovanja.

V tem času so Tabujevci izdali devet studijskih albumov, izvedli 680 koncertov, zamenjali tri pevke in nekaj kitar. Med vajami v petrovškem zaklonišču in pozneje v bobnarjevi kleti so izmenjali na tisoče besed in jih kar nekaj prelili tudi v besedila pesmi, ki jih lahko poslušalci zadnjih 20 let poslušajo na vseh slovenskih radijskih postajah.

Seveda tudi na Radiu Koper, kjer so ob 16.00 začeli nov niz dvajsetih koncertov, napovedujejo pa tudi izid albuma "The best of".

Prihodnje leto bo Radio Koper praznoval že 70 let

Radio Koper z gostovanjem ene najbolj priljubljenih slovenskih skupin začenja niz dogodkov ob pomembnem jubileju. Maja prihodnje leto bo namreč minilo 70 let, odkar se je prvič oglasil v radijskem etru. Jubilejno leto bodo radijci zaznamovali s posebnimi terenskimi oddajami v številnih primorskih krajih, ohranili in nadgradili pa bodo tudi projekte, ki so med poslušalci zelo priljubljeni, kot na primer Osebnost Primorske.

Informativni program so v zadnjem letu nadgradili tako, da še več pozornosti namenjajo lokalnim novicam, s hitrimi in preverjenimi informacijami ter z neposrednimi oglašanji s terena. V glasbenem uredništvu bodo še naprej skrbeli za kakovosten glasbeni izbor, v katerem bodo svoje mesto vedno našli tudi številni primorski izvajalci. Poseben projekt pripravljajo skupaj z Zvezo pevskih zborov Primorske, saj bo prihodnje leto na sporedu tudi 50. revija Primorska poje. Ob tej priložnosti bo pri založbi ZKP izšla jubilejna zgoščenka najboljših arhivskih posnetkov.

Radio Koper ostaja pri vrhu lestvice najbolj poslušanih radijskih postaj na Primorskem. V aprilu je bil po podatkih raziskave Radiometrija celo najbolj poslušan radio v regiji. Skupaj s poslušalci v Italiji in hrvaški Istri mu vsak dan prisluhne več kot 50.000 ljudi.

Radio Koper