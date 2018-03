Tast Pippe Middleton obtožen posilstva mladoletnice

Pridržali so ga v Franciji

31. marec 2018 ob 12:27

Pariz - MMC RTV SLO

V Parizu so aretirali britanskega milijonarja, hotelirja Davida Matthewsa, tasta Pippe Middleton, ki naj bi v 90. letih v Franciji posilil mladoletnico.

74-letnega Matthewsa so zaslišali v povezavi z dogodkom, ki naj bi se zgodil med letoma 1998 in 1999, in ga ovadili zaradi posilstva mladoletnice. Po poročanju AFP-ja je priča ovadbo podala lani, milijonarja pa obtožuje, da je žrtev enkrat posilil v Parizu, enkrat pa na St. Bartsu.

Matthewsa so po 48 urah proti plačilu varščine izpustili iz policijskega pridržanja, a ostaja pod nadzorom. Oblasti imajo zdaj pol leta časa, da se odločijo, ali je primer zrel za sojenje.

"Lahko potrdim, da smo 27. marca pridržali Davida M., po njegovi aretaciji pa je urad pariškega javnega tožilca odprl preiskavo in proti njemu vložil obtožnico posilstva mladoletnice," so sporočile francoske oblasti.

Obtožbe ostro zanika

Matthews vse obtožbe ostro zanika in jih označuje za neresnične in škandalozne.

David Matthews, ki s 70-letno ženo Jane živi na karibskem otoku St. Barts, je bil sprva avtomehanik v očetovi delavnici, preden je napredoval v prodajalca avtomobilov in dirkača. Po hudi nesreči je bil dirkanje prisiljen opustiti, nato pa iz neugledne trgovine z rabljenimi avtomobili zgradil pravi mali imperij.

S svojo drugo ženo, umetnico Jane Parker, se je preselil v Monako, paru pa so se rodili trije sinovi - poleg Jamesa, investicijskega bankirja, še Spencer, zvezdnik britanskega resničnostnega šova Made in Chelsea, in Michael, ki je pri 22 letih tragično umrl med odpravo na Everest.

Matthews se je iz avtomobilskih poslov po recesiji preselil v hotelirske vode in uspešno obnovil letovišče Eden Rock na St. Bartsu, danes priljubljeni zvezdniški destinaciji, lani je bilo hudo poškodovano v uničujočem orkanu Irma. Matthews ima v lasti še luksuzno lovsko letovišče Glen Affric v Škotskem višavju, skupno pa naj bi imel okoli 40 milijonov funtov premoženja.

Zakonca Matthews sta bila med svati na poroki Jamesa in Pippe lani maja, ki so se je udeležili tudi princ William z ženo Kate in princ Harry z zaročenko Meghan Markle. Pippa Middleton je mlajša sestra vojvodinje Kate.

K. S.