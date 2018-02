Tina Maze in Andrea Massi izbrala ime za hčerko

Par se je umaknil iz javnosti

19. februar 2018 ob 19:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Najboljša slovenska smučarka Tina Maze in Andrea Massi naj bi za prvorojenko, ki sta se je razveselila 7. februarja, izbrala mednarodno ime Anouk.

Po poročanju časopisa Večer naj bi par deklico poimenoval z mednarodno zvenečim imenom Anouk, sicer pa obstaja možnost, da bo dobila še kakšno dodatno slovensko ali italijansko ime.

Anouk v veliki večini povezujejo z nizozemskim in francoskim govornim področjem, gre pa za različico imena Ana, Anna ali Anne, ki je priljubljeno predvsem na Nizozemskem.

34-letna mamica naj bi se sicer iz Ljubljane, kjer je rodila, že vrnila v Črno na Koroškem, kjer sicer ne živi več, a je tam še vedno njena družina.

Novico o nosečnosti je Mazejeva z javnostjo delila novembra. "Letošnja zima bo zelo posebna ... Pričakujeva novo poezijo – novo življenje!!! Ni besed, kako srečna sva in kako zelo se veseliva nove, starševske vloge," je zapisala in pod fotografijo podpisala tako sebe kot svojega partnerja. Temu je dodala še podatek, da je v 24. tednu nosečnosti.

Par novice o rojstvu hčerke še ni potrdil na družbenih omrežjih, ravno tako uradno nista potrdila niti imena.

This winter will be very special…. we are expecting new poetry – a new life !!! There are no words to describe our happiness and gratitude of becoming parents. Tina&Andrea #24weeks pic.twitter.com/NNWcUtxwKl