To je Renaultov prvi kupejevski športni terenec

Renault arkana

29. avgust 2018 ob 14:28

Moskva - MMC RTV SLO

Renault je v Moskvi razkril kupejevskega športnega terenca C-segmenta. Čeprav je na avtomobilskem salonu predstavljen model uradno koncept, je jasno vidno, da gre za avtomobil, ki je pripravljen na serijsko proizvodnjo.

Po fotografijah sodeč gre za predproizvodni primerek kupejevskega športnega terenca, ki bo prispel na ruski trg v prvi polovici prihodnjega leta, namenjen pa bo tudi Kitajski, latinski Ameriki in Koreji. Zasnovan je na močno predelani platformi B0, na kateri slonijo ruskemu trgu namenjeni model kaptur ter dacia/renault duster in nissan terrano. Nova platforma je dobila oznako B0+.

Pri Renaultu so nakazali, da bi lahko v okviru strategije uporabe različnih platform za podobne modele arkana prišla tudi na evropski trg, a na osnovi naprednejše platforme. Prvi model v okviru te strategije je ruska različica capturja, ki je na videz zelo podoben temu, ki ga poznamo pri nas, a je zato, da bi bil bolj dostopen, zasnovan na preprostejši platformi.

Začetek novega trenda?

Z modelom arkana bo Renault med prvimi velikoserijskimi proizvajalci, ki bodo v ponudbi imeli tudi športnega terenca s kupejevskim videzom. Prehitela ga bo Škoda, ki bo na kitajskem trgu ponudila model kodiaq GT.

Arkana s sprednjim in zadnjim delom nekoliko spominja na modela megane in talisman, pohvali pa se s sloko silhueto in gladkimi linijami, s katerimi je videti kot visoko posajeni štirivratni kupe. Vodja oblikovanja pri Renaultu, Laurens van den Acker ga je opisal kot prepoznavnega kupejevskega križanca z odličnim razmerjem med eleganco limuzine in odločno držo športnega terenca.

Martin Macarol