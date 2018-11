Trump: "Smo država z največ sposobnosti, strasti in nadarjenosti na Zemlji"

Medaljo svobode podelil tudi "trajni ikoni" Elvisu Presleyju

17. november 2018 ob 11:44

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je podelil svojih prvih sedem najvišjih državnih priznanj, medalj svobode. Med prejemniki je bil tudi že umrli kralj rokenrola Elvis Presley.

Bela hiša je Presleyja označila za "trajno ameriško ikono" in kot "človeka, ki je predstavil ameriško kulturo milijardam oboževalcev po vsem svetu".

Trump pa je po poročanju BBC-ja v nagovoru dejal, da je "Amerika počaščena s tem, da je država z največ sposobnosti, strasti in nadarjenosti na Zemlji. Resnično smo velik narod in smo tudi narod, ki mu gre trenutno odlično."

Medaljo svobode, ki je najvišje civilno odlikovanje v ZDA, sta poleg Presleyja posmrtno prejela tudi igralec bejzbola Babe Ruth in vrhovni sodnik Antonin Scalia. Nagrado so prejeli tudi dolgoletni senator iz Utaha, republikanec Orrin Hatch, dva člana dvorane slavnih ameriške nogometne lige NFL, Roger Staubach in Alan Page, ter žena milijarderja Sheldona Adelsona, Miriam, ki si je priznanje zaslužila s svojim delom na področju človekoljubnih dejavnosti.

Presley se je tako pridružil dolgemu seznamu glasbenikov, ki so že prejeli medaljo svobode, kot so Ella Fitzgerald, Bob Dylan in Stevie Wonder.

A. P. J.