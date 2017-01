Tudi Lotus s športnim terencem

Neustavljiv trend

Vse več znamk se podaja v športno terenske vode. Temu vse bolj privlačnemu razredu se očitno ne bo več upiral niti Lotus.

Prodajne številke so tiste, ki na koncu največ štejejo. To so spoznale tudi prestižne in nekdaj zelo tradicionalne znamke, kot so Porsche, Bentley in Maserati, ki so svoje modelne palete, vsaka na svoj način, okrepile s športnimi terenci. Pred kratkim je angleški Autocar poročal, da bo tudi Lotus, poznan po legendarnih športnih modelih ustvaril srednje velikega športnega terenca s štirikolesnim pogonom. Bolj množičen model bi namreč ob elisu, exigu in evori lahko spremenil usodo angleške znamke.

V hišnem slogu

Lotusov prvi športni terenec naj bi bil oblikovan v trenutnem hišnem slogu z agresivnimi linijami in majhnimi steklenimi površinami, notranjost pa bo zasnovana tako, da bo ponujala več udobja. Velika oddaljenost od tal bo nakazovala na okretnost, ob tem pa avtomobil ne bo previsok. Takšna razmerja bi mu morala zagotavljati dovolj originalen videz za spopad s pisano množico tekmecev.

Športni terenci postajajo obvezna postaja skoraj za vse proizvajalce. Poleg uvodoma naštetih so se zanje odločili tudi Jaguar z modelom F-pace in Alfa Romeo s stelviom, svojega, z zmogljivostmi, ki pritičejo znamki, pa pripravlja (ponovno po slavnem LM 02) celo Lamborghini. To gotovo jezi največje avtomobilske navdušence in puriste, a razveseljuje mnoge druge.

Ferrari se ne da

Le v Maranellu še vedno odločno zavračajo možnost, da bi lahko luč sveta ugledal kakšen športni terenec ali kakršen koli križanec s poskočnim konjičem na nosu. To sta zagotovila tako Ferrarijev nekdanji prvi mož, Luca Cordero di Montezzemolo, kot sedanji, Sergio Marchionne. Čeprav so športni terenci najprestižnejših znamk precej bolj športni kot terenski, bi tovrstni avtomobil bil v diametralnem nasprotju s filozofijo rdečih iz Maranella. A saj veste, kaj pravijo o zarečenem kruhu…

Borut Fakin