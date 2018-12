Dodaj v

Turistov je preveč - Indijcem petkratno zvišali vstopnino za Tadž Mahal

Tudi tuji obiskovalci bodo morali plačati več

12. december 2018 ob 09:22,

zadnji poseg: 12. december 2018 ob 09:33

Agra - MMC RTV SLO, STA

Indijske oblasti so sprejele zadnjega v nizu ukrepov, s katerimi želijo zmanjšati število turistov na eni največjih znamenitosti - Tadž Mahalu. Domači obiskovalci bodo morali za vstopnino odšteti petkrat več, kot doslej.

Prebivalcem Indije, ti predstavljajo večino od povprečno 10.000 do 15.000 dnevnih obiskovalcev Tadž Mahala, so vstopnino s 50 rupij (pol dolarja) zvišali na 250 rupij. Turistom iz tujine pa so vstop v ta spomenik, ki je na seznamu Unescove svetovne dediščine, zvišali s 16 na približno 19 dolarjev.

Foto: EPA Indijci predstavljajo večino od povprečno 10.000 do 15.000 dnevnih obiskovalcev Tadž Mahala. Leta 2016 je znamenito mojstrovino iz belega marmorja občudovalo približno 6,5 milijona ljudi.

"Želimo, da ljudje plačajo več, da bi omejili število korakov," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal uradnik vladnega organa, zadolženega za vzdrževanje spomenikov. Po njegovih besedah bo ta ukrep zmanjšal število obiskovalcev mavzoleja za vsaj 15 do 20 odstotkov ter ustvaril prihodke za njegovo ohranitev.

Najnovejši ukrep so sprejeli le nekaj mesecev za tem, ko so indijske oblasti omejile število turistov na 40.000 na dan. Pred tem si je Tadž Mahal ogledalo do 70.000 ljudi ob koncih tedna.

Preveč ljudi prinese škodo

Po ocenah strokovnjakov ogromen pretok ljudi povzroča nepopravljivo škodo na marmornatih tleh, zidovih in temeljih, poleg tega se beli marmor spreminja v rumeno barvo kot posledica vse večjega onesnaževanja v mestu Agra. Nadaljnjo škodo povzročajo insekti iz reke Yamuna, ki je ena najbolj onesnaženih vodnih poti v Indiji.

Indijsko vrhovno sodišče je sicer julija grozilo, da bo bodisi zaprlo ali zrušilo spomenik zaradi neuspeha oblasti, da bi ga zaščitile pred degradacijo. Indijske oblasti je pozvalo, naj se posvetujejo z mednarodnimi strokovnjaki, da bi pospešili prizadevanja za ohranitev, še poroča AFP.



D. S.