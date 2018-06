Ultimat Angelini Jolie: Dovoli Bradu stike z otroki ali boš izgubila skrbništvo

Prošnjo za ločitev je vložila septembra leta 2016

13. junij 2018 ob 10:33

Los Angeles - MMC RTV SLO

Sodni spor med Angelino Jolie in Bradom Pittom o skrbništvu nad njunimi šestimi otroci se vleče tudi več kot 20 mesecev zatem, ko je igralka vložila zahtevo za ločitev od svojega zvezdniškega moža.

Po poročanju CNN-a, ki se je dokopal do sodnega spisa, sodišče od igralke, režiserke in humanitarke zahteva, da pove svojim otrokom, da "jim škodi dejstvo, da nimajo nikakršnih stikov s svojim očetom, da so z očetom varni in da je izjemno pomembno imeti zdrave in dobre odnose z obema staršema".

Če ne bo poskrbela za to, bi lahko izgubila primarno skrbništvo nad njunimi šestimi mladoletnimi otroki - 16-letnim Maddoxom, 14-letnim Paxom, 13-letno Zaharo, 12-letno Shiloh in dvojčkoma, devetletnima Vivienne in Knoxom. "Če bo dostop otrok do očeta še naprej oviran, bi imelo to za posledico zmanjšanje časa, ki ga preživijo z materjo, sodišče pa bi lahko za primarnega skrbnika imenovalo tudi očeta," so zapisali.

Med Los Angelesom in Londonom

Sodišče je zvezdnico o tem posvarilo, potem ko je sestavilo načrt skrbništva za otroke čez poletje, ki bodo tako preživljali nekaj dni v Los Angelesu in nekaj dni v Londonu. Angelini je sodišče dodelilo skrbništvo nad otroki, Brad Pitt pa otroke lahko obiskuje, ima pa tudi pravico do neomejenih telefonskih stikov z njimi. Angelina mu mora zato sporočiti telefonsko številko vsakega otroka, telefonskih klicev in SMS-sporočil med njimi pa ne sme preverjati. Omenjena pravila ne veljajo več za 16-letnega Maddoxa, ki lahko sam odloča, koliko stikov bo imel z očetom. V času, ko bodo otroci z Bradom, bo ves čas prisoten otroški terapevt, Angelina pa bo imela pravico le do enega telefonskega klica na dan ob vnaprej dogovorjenem času.

Rumeni mediji poročajo, da si Brad močno želi čim več časa preživeti z naraščajem, zato je prilagodil svoje poletne delovne načrte glede na plan sodišča. Prednost naj bi jim dal tudi pred svojo domnevno novo partnerico, profesorico arhitekture Neri Oxman. "Skušata narediti načrt, ki bi deloval, a Angelini nič ni všeč. Vse otroke si želi odpeljati v London, kjer ima hišo in kjer snema nadaljevanje filma Zlohotnica. Dejstvo, da zaradi zapletov glede skrbništva njun ločitveni postopek še ni končan, jo močno jezi," je za portal The Blast dejal neimenovani vir.

Skupaj bila 12 let

Angelina in Brad, nekdaj morda najbolj zvezdniški hollywoodski par, sta se zaljubila na snemanju akcijskega filma Gospod in gospa Smith leta 2004, ko je bil Brad še poročen z igralko Jennifer Aniston. Januarja leta 2005 sta Brad in Jennifer sporočila, da se ločujeta, že čez nekaj mesecev pa so paparaci ujeli prve fotografije Brada in Angeline ter njenega posvojenega sina Maddoxa med obiskom Kenije.

Od takrat sta bila zvezdnika videti močno zaljubljena, pogosto sta o svoji naklonjenosti drug do drugega in opori govorila tudi javno. Leta 2014 sta se na željo otrok tudi poročila in bila videti eden najtrdnejših igralskih parov. Zato je kot strela z jasnega septembra leta 2016 odjeknila novica, da je Angelina vložila zahtevo za ločitev in zahtevala izključno skrbništvo nad otroki. Zaradi obtožb, da ima Pitt težave z alkoholom in da je bil do otrok nasilen, je njegovo vedenje preverilo več socialnih ustanov, celo Zvezni preiskovalni urad (FBI), a nobena ni našla obremenilnih dokazov proti njemu.

A. P. J.