Umek na rojstnodnevni zabavi K4

Legendarni DJ tokrat pod psevdonimom Zeta Reticula

25. maj 2017 ob 10:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Klub K4 bo svojo 28. obletnico delovanja praznoval v velikem slogu, saj se v kletne prostore Kersnikove 4 po desetih letih vrača nihče drug kot DJ Umek.

Kot uvod v četrtkovo praznovanje obletnice bo organiziran sejem gramofonskih plošč, ki se bo ob 15. uri. začel na dvorišču pred klubom. Na sejmu bodo priložnost za prodajanje, kupovanje in izmenjevanje vinilk dobil vsi, ki se zanimajo za klubsko glasbo.

Po sejmu bo na vrsti pogovor z ustvarjalci dogajanja v K4, sama zabava pa se začne ob 22. uri. Prvi bo za mešalno mizo v manjši dvorani oziroma "Legendarnem baru" stopil Aldo Ivančič, najbolj poznan kot gonilna sila kultne alternativne zasedbe Borghesia. Na odru se bodo za njim zvrstili P-Twin, Octex in Dojaja.

Vrhunec večera se bo odvil v "Naelektreni areni", kjer bo obiskovalce s svojimi ritmi kar štiri ure pokonci držal DJ Umek. Dogodek bo še toliko bolj poseben, ker bo Umek nastopil pod svojim psevdonimom Zeta Reticula, ki ga uporablja takrat, ko vrti bolj robate in temačnejše ritme. Pod tem imenom je ustvarjal že na začetku tisočletja, po premoru pa ga je oživel predlani in z njim nenapovedano nastopil tudi na Trubarjevi ulici, kjer je morala zaradi pretirane gneče posredovati tudi policija. Po Umeku bo nastopil še Gregor Zemljič, ki sicer skupaj z Miho Klemenčičem sestavlja elektronski par Random Logic.

"Štirka" ostaja urbano središče

K4 sicer tudi po 28 letih delovanja ostaja eden od najbolj priljubljenih klubov pri nas. Obiskovalci lahko od septembra do junija uživajo na dogodkih z različnimi zvrstmi sodobne glasbe, za "Štirko" pa so značilne tudi zabave, kjer se prestopajo meje običajnih žanrov. Gre za enega od središč urbane Ljubljane, ki skrbi za to, da so tudi pri nas redno na voljo glasbene novosti.

M. Z.