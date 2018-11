Umolknil je glas HAL-a iz Kubrickovega filma 2001: Odiseja v vesolju

Umrl je kanadski igralec Douglas Rain

13. november 2018 ob 12:18

Toronto - MMC RTV SLO, STA

"Kanadsko gledališče je izgubilo enega svojih največjih talentov in usmerjajočo luč v svojem razvoju," je ob smrti igralca Douglasa Raina, znanega kot glas superračunalnika HAL v Kubrickovi Odiseji, zapisal Antoni Cimolino, umetniški direktor gledališkega festivala Stratford, katerega ustanovni član je bil Rain.

Kanadski igralec Douglas Rain se je v svetovno popularno kulturo za vselej zapisal s tem, ko je posodil glas maščevalnemu superračunalniku, imenovanemu HAL 9000, v filmu 2001: Odiseja v vesolju, ki ga je pred natanko pol stoletja posnel Stanley Kubrick.

Zavračanje uporabe glasu v komercialne namene

HAL je umetna inteligenca, ki upravlja vesoljsko ladjo in je v interakciji s posadko ladje. Vendar pa se nato začne maščevati astronavtom, ki ga želijo zaradi okvare izključiti.



Po navedbah Antonija Cimolina je Rain do Kubricka gojil globoko spoštovanje in je v tej luči poskušal kasneje zaščititi glas pred zlorabo tudi tako, da je zavračal ponudbe za uporabo njegovega glasu v komercialne namene.

Prav HAL 9000 naj bi bil navdih za današnje virtualne digitalne asistente, ki jih v svoje storitve danes vgrajujejo tehnološki velikani, kot so Apple, Amazon in Google.

Z radia v gledališče in na film

Sicer pa je leta 1928 v Winnipegu rojeni Rain svojo karierno pot začel že v otroških letih na radiu, nato pa prestopil v svet gledališča in filma. V obdobju med letoma 1955 in 1995 je nanizal več kot 40 igralskih vlog.

Douglas Rain je umrl v starosti 90 let v nedeljo v bolnišnici blizu Toronta, je na podlagi sporočila ekipe Stratford Festivala poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Today we lost Douglas Rain, a member of our founding company and a hugely esteemed presence on our stages for 32 seasons. He will be greatly missed. Our thoughts and prayers are with his family. pic.twitter.com/dxcffgGEiA