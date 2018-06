Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Zakaj je umrl Vinnie Paul, še ni znano. Foto: AP Dodaj v

Umrl ustanovni član Pantere Vinnie Paul

Star je bil 54 let

23. junij 2018 ob 10:48

Austin - MMC RTV SLO

V 55. letu starosti je umrl bobnar Vinnie Paul, ki je zaslužen za nastanek težkometalske zasedbe Pantera leta 1981, v času smrti pa je bil bobnar pri skupini Hellyeah.

"Zapustil nas je Vincent Paul Abbott, znan tudi kot Vinnie Paul," so zapisali na Facebookovi strani zasedbe Pantera in dodali, da se je proslavil kot bobnar zasedb Pantera, Hellyeah in Damageplan. Vzrok smrti za zdaj še ni znan.

Teksašan je leta 1981 skupaj s svojim bratom, kitarskim virtuozom Darrellom Abbotom, znanim tudi pod imenom Dimebag Darrell, in basistom Rexom Brownom ustanovil Pantero. Po treh posnetih albumih se jim je leta 1987 pridružil pevec Phil Anselmo, kmalu pa njegovem prihodu pa so začeli nizati prve uspehe.

Po izdaji komercialno uspešnega albuma Cowboys From Hell so postali hvaljeni kot ena najboljših težkometalskih skupin 90., po zaslugi njihovega naslednjega albuma Vulgar Display of Power pa so se priljubili tudi kritikom, zato ne preseneča, da je njihov album Far Beyond Driven, ki je izšel leta 1994, osvojil vrhove lestvic čez lužo. Svoj zadnji album so posneli leta 2000, tri leta zatem pa so predvsem zaradi trenj med bratoma Abbott in pevcem Anselmo razpadli.

Po Panteri Damageplan

Brata Abbott sta nato ustanovila skupino Damageplan, njuno ustvarjanje pa je prekinila tragična smrt Dimebaga. 38-letnika je med koncertom v Ohiu iz neposredne bližine ustrelil Nathan Gale. Dve leti po bratovi smrti se je Paul vrnil h glasbi in ustanovil skupino Hellyeah, s katero je ustvarjal tudi v času svoje smrti.

Paulu Abbottu so se na družbenih omrežjih po poročanju Rolling Stona že začeli poklanjati glasbeni kolegi, med drugim člani zasedb Anthrax, Kiss in Megadeth.

Sa. J.