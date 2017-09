Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Forbes je letos njeno premoženje ocenil na 44,7 milijarde dolarjev. Foto: EPA Nekaj let se s hčerko nista pogovarjali. Foto: Reuters Dodaj v

Umrla je najbogatejša ženska na svetu, dedinja kozmetičnega imperija

Imperij je prevzela leta 1957

21. september 2017 ob 21:39

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

V 95. letu starosti je umrla Liliane Bettencourt, hčerka ustanovitelja modnega imperija L'Oreal. Njeno premoženje je ocenjeno na 44,7 milijarde dolarjev.

Bettencourtova je imela, zdaj so to njeni potomci, v lasti 33-odstotni delež modnega imperija, ki ga je njen oče Eugene Schueller ustanovil leta 1907. Kot edinka, ki je mamo izgubila že v rosnih letih, je bila edina dedinja. Svojo kariero v imperiju je začela kot 15-letna pripravnica, leta 1950 se je poročila s politikom Andrejem Bettencourtom, sedem let kasneje pa po očetovi smrti prevzela družinsko podjetje in ga razvijala naprej. Na zadnjem Forbesovem seznamu najbogatejših Zemljanov je bila na 13. mestu, pri čemer je prva na seznamu najbogatejših žensk.

Njena hčerka Francoise Bettencourt-Meyers, ki je sporočila novico o materini smrti, je ob tem dejala, da družina ostaja zavezana podjetju in njegovemu vodstvu s prvim možem Jean-Paulom Agonom na čelu. "Moja mama je odšla mirno," je dejala in dodala, da je umrla na svojem domu v Parizu.

"Vsi smo občudovali Liliane Bettencourt, ki je vedno skrbela za L'Oreal, podjetje in njegove zaposlene, in je imela velike zasluge za njegov uspeh in razvoj," je v izjavi zapisal izvršni direktor podjetja Jean-Paul Agon, ki je bil na čelo podjetja imenovan leta 2011. Smrt dolgoletne lastnice podjetja odpira vprašanja o prihodnosti L'Oreala, predvsem glede ključnega deležnika, švicarskega podjetja Nestle, ki ima v podjetju 23-odstotni delež. V skladu z dogovorom, ki ga je družina sklenila s Švicarji, se njuna deleža v podjetja ne smeta povečati v času, dokler je bila še živa Liliane Bettencorut, in še šest mesecev po njeni smrti.

Afera: prijatelju podarila za milijardo evrov daril

Bettencourtova se je večino življenja izogibala pozornosti v medijih, močno pa je v javnosti odmeval njen sodni boj glede opravilne (ne)sposobnosti. Leta 2009 je morala na sodišču dokazovati, da je sposobna upravljati s svojim premoženjem, potem ko je svojemu prijatelju, fotografu Francois-Marieju Banierju podarila darila v vrednosti milijarde evrov, od tega je bila življenjska polica v vrednosti 400 milijonov dolarjev. Takrat je hčerin odvetnik Olivier Metzner na sodišču vložil civilni postopek proti materi, s katerim je želel doseči, da bi sodnik bogatašinjo spoznal za neodgovorno in nezanesljivo ter ji tako dodelil skrbnika. Hči je sicer že pred tem vložila tudi postopek za kazenski pregon Banierja. Primer se je končal leta 2011, Bettencourtova pa je izgubila pravico upravljanja s premoženjem.

K. T.