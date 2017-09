Poudarki Skupina GMT v 54 poslovnih enotah zaposluje več kot 300 ljudi.

V Prekmurju je zrasel sodobni avtomobilski logistični center

19. september 2017 ob 21:16

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Pred četrt stoletja je Vlado Karoly v Murski Soboti odprl prodajalno avtomobilskih delov, v kateri so bili zaposleni trije, do pa je zrasla v veliko logistično podjetje za avtomobilske rezervne dele GMT, ki pod svojo streho združuje podjetja GMT, Adel, Anet in Sec Lubes in v 54 poslovnih enotah zaposluje več kot 300 ljudi.

Pravkar je svojo dejavnost združila v novem logističnem centru, v katerega so investirali osem milijonov evrov. Zaseda 12 tisoč kvadratnih metrov, na katerih je dovolj prostora za 28 kilometrov poličnih regalov, 10 tisoč evropalet in 700 metrov avtomatiziranega transportnega traku, ki med seboj povezuje skladiščna mesta. Velik logistični center je več kot potreben, saj podjetje GMT trenutno pokriva vse trge nekdanje Jugoslavije in Bolgarijo. Načrtujejo tudi širitev na druge trge, saj se držijo prepričanja: če nekdo lahko oljni filter iz Berlina dostavi v Mursko Soboto, potem ga lahko tudi oni iz Murske Sobote dostavijo kamorkoli, vsekakor pa kamorkoli v Evropi. Odprtju logističnega centra bo sledila tudi digitalizacija in informatizacija poslovanja, od leta 2018 pa bodo organizirali tudi Avtoakademijo, v kateri bodo pod vodstvom trikratnega mehanika leta Primoža Rožnika ponujali strokovno znanje zainteresiranim mehanikom.

Podjetje je sicer nastalo v Murski Soboti,a to ni nikakršen pogoj za to, da tam tudi ostane. Vodilni sp se kljub temu odločili, da vodstvo podjetja ostane v Murski Soboti, saj se jim zdi njen položaj ugoden. V radiju 250 kilometrov namreč obvladujejo 15 milijonski trg, v razdalji dobre poldruge ure vožnje z avtomobilom pa so tudi kar štiri evropske prestolnice. Ostati želijo tudi v domačem okolju in v njem ohraniti delovna mesta. Logistični center so podjetja iz regije tudi načrtovala in zgradila.

Matija Janežič