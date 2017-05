Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Cornell je bil rojen v Seattlu, kjer je tudi odraščal, zato se mu je v tem mestu poklonila bejzbolska ekipa Seattle Mariners ... Foto: AP ... ljudje pa cvetje polagajo tudi na skulpturo Sound Garden v parku Magnuson v Seattlu, po kateri je zasedba dobila ime. Foto: AP Sorodne novice Poslovil se je pevec Chris Cornell, član Soundgarden in Audioslave Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V spomin Chrisu Cornellu: Odšel je "najboljši glas rokenrola"

Sredin koncert končal s priredbo pesmi In My Time of Dying

19. maj 2017 ob 10:13

Los Angeles - MMC RTV SLO

Velika imena rocka in popa se z visokoletečimi besedami in čustvenimi izlivi poslavljajo od Chrisa Cornella, pevca zasedb Soundgarden in Audioslave, ki je umrl v sredo v Detroitu.

52-letni Cornell si je vzel življenje po koncertu. Skupina Soundgarden je prejšnji mesec začela ameriško turnejo, njegova smrt pa je bila "nenadna in nepričakovana", je dejal njegov predstavnik Brian Bumbery. Mnogi udeleženci koncerta so na družbenih omrežjih zapisali, da je bil sredin koncert izjemen, končal pa se je s priredbo skladbe Led Zeppelinov In My Time of Dying. Zasedba bi morala v soboto nastopiti na festivalu Pointfest v St Louisu, a so prireditelji odpovedali celoten dogodek.

Cornellovi oboževalci so s cvetjem in sporočili zasuli skulpturo Sound Garden v Seattlu, po kateri je zasedba Soundgarden dobila ime, na družbenih omrežjih pa so se od njega poslovili tudi mnogi glasbeniki. Alice Cooper je Cornella, ki je bil poročen in oče treh otrok, tako označil za "najboljši glas rokenrola" in dodal, da je bil v glasbenih krogih poznan pod vzdevkom "The Voice" (Glas). "Imel sem srečo, da sem z njim lahko napisal in posnel dve pesmi. Njegova smrt je za vse popoln šok. Pesem Black Hole Sun bo živela naprej kot klasika, njegova dediščina pa je čisti rokenrol."

Za Cornellovo največjo uspešnico poznavalci štejejo prav skladbo Black Hole Sun iz leta 1994, leta 2006 pa je posnel tudi naslovno pesem za Bondov film Casino Royale. Gre za skladbo You Know My Name, s katero je postal prvi moški ameriški glasbenik, ki je napisal pesem za kateri koli film o najbolj slavnem vohunu na svetu, piše BBC. V intervjujih ni skrival, da se je kot najstnik boril z odvisnostjo od drog, kasneje pa tudi od alkohola. A leta 2007 je dejal, da je leta 2002 odšel na zdravljenje in da od takrat nima več težav. Ni pa skrival, da je imel v različnih obdobjih tudi težave z depresijo in strahom pred javnim nastopanjem.

Zasedba Soundgarden je leta 1997 razpadla, Cornell pa se je leta 2001 pridružil skupini Rage Against the Machine, nato pa ustanovil skupino Audioslave. Leta 2010 so se znova združili člani Soundgardna in se aprila letos odpravili na ameriško turnejo.

"Neverjetno nadarjen. Neverjetno mlad."

Elton John ga je opisal kot "odličnega pevca, pisca in prijetnega človeka", Jimmy Page, kitarist Led Zeppelinov, pa je zapisal: "RIP Chris Cornell. Neverjetno nadarjen. Neverjetno mlad. Neverjetno ga bomo pogrešali."

Producent Nile Rodgers je Cornella označil za "svojega posebnega brata" in dodal, da sploh ne ve, kako naj začne proces žalovanja. Kitarist zasedbe Creed, Mark Tremonti, je tvitnil: "Chris je imel name kot pisca glasbe največji vpliv. Še pred nekaj dnevi sem ga videl nastopati. Popolnoma sem strt." "Zelo žalostna novica. Svet je izgubil velikega talenta, prijatelji in sorodniki pa izjemnega človeka. Počivaj v miru," je zapisal kitarist Aerosmithov Joe Perry, Komik Ed Bryne pa je Cornellovo smrt označil za "nepričakovan udarec v trebuh".

A. P. J.