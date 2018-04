Poudarki Preizkusite se v simulatorju vožnje

Ugotovitve bomo objavili na MMC in v oddaji Avtomobilnost Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vabimo vas, da na varen način preizkusite, kakšne nevarnosti pretijo na vas med vožnjo. Foto: Boštjan Podlogar/MMC RTV SLO Dodaj v

Vabimo vas, da preverite, kako varen voznik ste

Vabimo vas v simulator

26. april 2018 ob 13:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Izpolnite prijavnico in se udeležite preizkusa vožnje na simulatorju vožnje. Želimo namreč ugotoviti, kakšne so vozne navade različnih skupin voznikov.

Vozne navade voznikov so lahko zelo drugačne. Z našim malo drugačnim načinom testiranja želimo v oddaji Avtomobilnost ugotovili, kako vozijo različne skupine voznikov, torej mladi vozniki, izkušeni vozniki, vozniki seniorji oziroma poklicni vozniki.

Zato vas vabimo, da izpolnite našo prijavnico in se preizkusite na simulatorju vožnje v centru Triglav LAB. Tam je namreč simulator vožnje, s katerim se želijo pri Zavarovalnici Triglav dodatno izpopolnjevati na področju preventive in aktivnosti izobraževanja. S pomočjo simulatorja lahko voznikom dodatno, v kontroliranem okolju, pokažejo potencialno nevarne položaje na cesti in jih izobražujemo za ustrezno ravnanje v takih položajih.

Simulator lahko posnema resnično vozilo, v realističnem cestnem okolju pa je zmožen uprizoriti različne nevarnosti v prometu, hkrati pa lahko prepoznava in zbira tudi različne biometrične podatke o vozniku, npr. srčni utrip, odzivnost mišic, zaznava tudi premikanje oči voznika.

V pomoč ste lahko tudi vi, bralci MMC-ja, če boste sodelovali v naši akciji. Čas imate do 17. maja.

Ekipa Avtomobilnosti