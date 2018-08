Več kot 40.000 čebel na trgu Times Square

Posredovala je policija, vse se je srečno izteklo

29. avgust 2018 ob 14:25

New York - MMC RTV SLO, STA

Na newyorškem trgu Times Square so sprehajalce presenetile prav posebne obiskovalke. Stojnici s hot dogi je napadlo več kot 40.000 čebel, ki so svoj panj zapustile zaradi neznosne vročine.

"Ker je bilo izjemno vroče, so se zatekle pod senčnik stojnice s hot dogi," je za CNN pojasnil policist Darren Mays, ki je posredoval na kraju incidenta. Čebele naj bi zaradi vročine in visoke vlage zapustile panj na eni od streh na Manhattnu in se začasno naselile na senčnik pri stojnici.

Newyorška policija je na trg poslala pripadnike svoje posebne enote za čebele, ki so v manj kot uri s posebnim sesalnikom odstranili žuželke. Nato so jih odpeljali v njihov novi dom na Long Islandu.

Vročina čebelam sicer ne škoduje, vendar pa, če se temperatura v okolici čebelnjaka dvigne nad 36 stopinj Celzija, pašne čebele, ki so doslej mirno nabirale cvetni prah in nektar, dobijo novo nalogo: dostavljati vodo v čebelji panj. Ko visoke temperature in suša izsušijo polja, travnike in gozdove, čebelam ne uspe zagotavljati sveže hrane niti za svojo dnevno prehrano in za normalen razvoj. V takšnih razmerah matice zmanjšajo zaleganje ali ga celo prekinejo, celotni čebelji roji pa se pogosto tudi umaknejo v hladnejše predele, kjer je oskrba z vodo boljša.

Policijska enota za čebele, ki deluje že od leta 1995, ima sicer tudi svoj račun na Twitterju. Na njem lahko ljudje spremljajo njihovo delo. Policisti pa odgovarjajo tudi na vprašanja državljanov, pogosto na šaljiv način.

K. Ši.