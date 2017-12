Vesel vstop v 2018 na prostem. Največ ljudi na trgih Ljubljane.

Številni tuji gostje.

1. januar 2018 ob 07:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Najdaljša noč je za nami, celotno leto 2018 pred nami. Veliko ljudi je vstop v novo leto pričakalo na prostem. Največ jih je bilo na trgih po Ljubljani - okoli 55.000 na glasbenih prireditvah in še enkrat toliko po ostalih javnih površinah.

Zabava do jutranjih ur pod nebom je potekala po Ljubnljani, Mariboru in nekaterih ostalih mestih. V Ljubljani se je dogajalo na Trgu francoske revolucije, kjer so zbrane zabavali Nipke, Zlatko, Klemen Klemen in RecycleMan ter Happy Ol' McWeasel, na Mestnem trgu so odmevale melodije Helene Blagne in Nuše Derenda. Na Pogačarjevem trgu so nastopili Kvintet Danila Lukana in FKK Band, osrednje silvestovanje pa je bilo na Kongresnem trgu, kjer so zbrani lahko zaplesali tudi ob svetovnih glasbenih uspešnicah v izvedbi Klare Jazbec, Jane Šušteršič in Lee Sirk, skupine CoverLover in Grupe Vigor.

Na Kongresnem trgu je do 3. ure obratovalo tudi drsališče Ledena fantazija. Vstop v novo leto je kar nekaj ljudi tako dočakalo na drsalkah. Ko je ljubljanski župan Zoran Janković odštel do leta 2018, pa je nebo razsvetlil ognjemet. Manjši zasebni ognjemeti so sicer po nebu švigali še vsaj dve uri prej in po polnoči.

Silvestrovanje v Ljubljano vsako leto privabi tudi veliko število tujih gostov. Največ jih po oceni Turizma Ljubljana prihaja iz Italije, Hrvaške, Avstrije, Srbije, Velike Britanije, Nemčije, ZDA, Španije in Francije. Tudi hoteli so bili ob koncu leta tradicionalno dodobra zapolnjeni, saj je po podatkih Turističnega informacijskega centra Ljubljana povprečna zasedenost hotelov za silvestrovo 92,7-odstotna.

Ljudje so ob polnoči veselo nazdravljali, nekateri so si penino prinesli s seboj, sicer pa so za praznično vzdušje poskrbeli tudi gostinci, ki so že v dneh pred novim letom zaznali več gneče predvsem pred stojnicami s kuhanim vinom. Prodajalci na stojnicah so povedali, da so letos pred novim letom prodali manj vina kot leto poprej. Prodajalec Branko Maren s stojnice pri Snežkotu je za slabšo prodajo okrivil predvsem vreme, saj je v dneh pred novim letom precej deževalo. Največ so obiskovalci popili belega kuhanega vina, večina prodajalcev pa na novoletni večer ni dvignila cen.

S tradicionalnim odštevanjem in ognjemetom so v novo leto vstopili tudi v Mariboru, na enem največjih silvestrovanj na prostem na Trgu Leona Štuklja. Ozračje je dodobra razgrela priljubljena pevka Tanja Žagar z ansamblom Avantura, po polnoči pa so nastopili The Rocksters.

Novo leto so na organiziranih silvestrovanjih na prostem pričakali tudi drugod po Sloveniji, med drugim v Kopru, Celju, Kranju, Piranu, Portorožu in na Bledu.

Ognjemet na Kongresnem trgu v Ljubljani:

A. S.