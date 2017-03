Vesna, eden najbolj gledanih slovenskih filmov, kmalu kot muzikal

Premiera novega slovenskega muzikala 7. junija

22. marec 2017 ob 18:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ustvarjalci prvega slovenskega muzikala Cvetje v jeseni bodo na oder postavili nov slovenski muzikal - Vesno. Premiero bo doživel 7. junija v Križankah.

Ta je prirejen po istoimenskem filmu iz leta 1953, prvi slovenski filmski romantični komediji. Po besedah scenarista Janeza Usenika je muzikal Vesna zgodba o generacijah.

Direktor Festivala Ljubljana Darko Brlek je na današnji novinarski konferenci izrazil veselje, da je Vesna po muzikalih Cvetje v jeseni in Mamma mia! že tretji, ki nastaja v zadnjih letih v koprodukciji s festivalom. Dodal je, da so ob nekaterih "uvoženih" muzikalih, ki jih je bilo mogoče videti v zadnjih letih, ravno ti "zažgali".

Producent ter idejni vodja muzikalov Vesna in Cvetje v jeseni in pisec prvih scenarijev zanje Gorazd Slak je povedal, da ga je film Vesna prepričal s svojo zgodbo. Za muzikal po filmu pa se je odločil tudi zato, ker je to prva slovenska romantična komedija in še vedno eden najbolj gledanih slovenskih filmov, ki prepriča tudi danes.

Zgodba o generacijah

Po besedah Janeza Usenika, ki podpisuje scenarij, je muzikal Vesna zgodba o generacijah. Tudi film je sam vedno razumel kot zgodbo o tem, da je treba mlajši generaciji bolj zaupati, kot ji zaupamo včasih. V zgodbi sami so precej sledili filmu. Sam je sicer želel ustvariti Vesno, ki bi bila bolj strastna, vendar je Slak, ki je naredil dramaturgijo, želel ohraniti nedolžno Vesno iz 50. let preteklega stoletja. Na koncu je nastal kompromis, svoje pa k liku doda še Flora Ema Lotrič, ki poje Vesno.

Muzikal vključuje 24 izvirnih avtorskih skladb. Avtor glasbe Matjaž Vlašič je muzikal Vesna označil kot klasični pop. Kot je povedal, je v njem veliko hitrih skladb, veliko možnosti za ples, veliko različnih ritmov. Režiser Vojko Anzeljc pa je povedal, da je pri svojem delu razmišljal predvsem o tem, kako v muzikal vnesti več drame, saj je Vesni komedija polnokrvna že sama po sebi.

Kot Samo bo nastopil Robert Korošec. Kot je povedal, bo svoj lik poskušal "premakniti iz stoodstotno spoštljivega v malo bolj usnjenega fanta". Flori Emi Lotrič je, kot je povedala, vloga Vesne velik izziv, saj je filmski lik Vesne vsem dobro poznan. Lika ne bo zelo spreminjala, Vesni bo le dala pridih sebe. V vlogi Sandija bo nastopil Boštjan Korošec v alternaciji s Klemnom Bunderlo, Krištofa pa Srdjan Milovanovič. Kosinus bo Marjan Bunič, teta Ana Nuša Derenda v alternaciji z Nuško Drašček. Slednja bo v alternaciji z Alenko Kozolc Gregurić pela tudi vlogo mame. Hiperbola bo Tanita Rose v alternaciji z Anteo Mramor. Koreograf muzikala je Miha Krušič.

D. S.