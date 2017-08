Video: Afganistanskemu "malemu Picassu" ponudili srbsko državljanstvo

Ni še znano, ali bo družina ponudbo sprejela

16. avgust 2017 ob 20:34

Beograd - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes sprejel dečka iz Afganistana, ki mu pravijo mali Picasso, ter njemu in njegovi družini ponudil državljanstvo.

10-letni Farhad Nuri živi v centru Krnjača blizu Beograda. Postal je zvezda srbskih medijev, najprej zaradi slikarskega talenta, pozneje pa, ker je s pomočjo ene od galerij odprl prodajno razstavo, zbran denar pa namenil zdravljenju 7-letnega srbskega vrstnika. Danes ga je presenetil predsednik.

Farhad mu je izročil njegov portret, za katerega je porabil 10 ur, Vučić pa mu je ponudil štipendijo. Prepričan je tudi, da bi se za njegovega očeta našla služba. Želeli so v Švico, predvidoma januarja, a Vučić pravi, naj si, čeprav Srbija ni tako bogata, ogledajo, kako lep in v primerjavi s švicarskimi mesti velik je Beograd.

Dejal mu je, da sicer ne more obljubiti bogastva, lahko jim zagotovi dostojno življenje. Pravi, da je sam peti srbski predsednik in da bi bil Farhad, če bi to zares želel, lahko deseti ali enajsti predsednik te države.

VIDEO Malemu Picassu ponujeno državljanstvo

T. H., Boštjan Anžin/TV Slovenija