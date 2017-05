Vučić: Želim, da si me državljani zapomnijo kot Nemci Gerharda Schröderja

Kdo bo novi premier, še ni znano

30. maj 2017 ob 19:21

Beograd - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Aleksandar Vučić je po treh letih odstopil kot predsednik srbske vlade, saj bo v sredo prisegel kot novi predsednik države. Na tem mestu bo zamenjal Tomislava Nikolića.

Srbska skupščina bo Vučićev odstop potrdila v sredo ob 11.00, uro pozneje bo prisegel kot predsednik. Zatem mu bo Nikolić predal posle, premierske posle pa bo prevzel sedanji prvi podpredsednik vlade in zunanji minister Ivica Dačić. Po napovedih naj bi Srbija novo vlado dobila že do uradne inavguracije Vučića, kdo bo novi premier, pa še ni znano.

Slovesna inavguracija bo sicer potekala 23. junija. Vučić pričakuje, da bodo zagotovo prišli "vsi voditelji iz regije - Hrvaške, Slovenije, Madžarske, Romunije, BiH-a, Črne gore, Makedonije, Grčije, Avstrije in kdo iz kakšne velike evropske države".

"Ne želim vladati deset let"

Na zadnji novinarski konferenci kot predsednik vlade je Vučić napovedal, da bo kmalu odstopil tudi s čela Srbske napredne stranke (SNS), saj, kot je dejal, "želi, da bi si ga srbski državljani zapomnili tako, kot so si nemški kanclerja Gerharda Schröderja in da noče vladati deset let".

Poudaril je še, da bo kot predsednik države veliko truda vložil v ohranitev dobrih odnosov v regiji, za katere je po njegovih besedah značilno veliko napetosti in jasno artikulirani problemi, ki se "več ne pometajo pod preprogo". "Hrvati in Srbi si ne lažemo več, vemo, kaj mislimo. Z BiH smo uspeli zgraditi določeno stopnjo zaupanja, čeprav odnosi niso idealni. S Črno goro in Makedonijo bi vedno kaj popravljali, a odnosi niso slabi," je po poročanju portala B92 dejal odhajajoči premier. Meni pa, da Srbijo čakajo težka pogajanja s Kosovom.

"Nekateri so gradili meje, jaz sem gradil avtoceste"

"Srbija bo še naprej dobra država za življenje. Medtem ko so drugi postavljali meje, sem se sam trudil, da sem gradil avtoceste in železniško infrastrukturo," je dodal Vučić, ki se je tudi zahvalil ministrom za sodelovanje, državljanom pa za podporo.

Spomnimo, Vučić je zmagal v prvem krogu predsedniških volitev 2. aprila, dobil je več kot 55 odstotkov glasov. Po izvolitvi je zagotovil, da bo članstvo v Evropski uniji še naprej strateški cilj Srbije, hkrati pa želi Beograd ohraniti tudi dobre odnose z Rusijo in Kitajsko. Zatrdil je, da bo Srbija ostala močna, stabilna in varna država.

47-letni Vučić, ki se že skoraj pol življenja ukvarja s politiko, bo najvišji, a formalno manj vpliven položaj predsednika države s petletnim mandatom prevzel po treh letih na čelu vlade. Nastopil bo kljub množičnim protestom zaradi vrste domnevnih nepravilnosti na volitvah.

A. P. J.