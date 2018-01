Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Diskoteka, ki je v Izolo privabila tudi do 2.500 ljudi od blizu in daleč, po dobrih dveh desetletjih zapira svoja vrata. Foto: Arhiv avtorja/Dejan Hren Ali bo Ambasada Gavioli postala skladišče? Foto: BoBo Sorodne novice "Adijo, Ambasada Gavioli!" Poslednja obletnica znamenite Ambasade Gavioli

Video: Ambasada Gavioli - od kultne diskoteke do skladišča?

Prostore praznijo, oprema bo končala na dražbi

17. januar 2018 ob 18:44

Izola - MMC RTV SLO

Ena najbolj znanih diskotek v Sloveniji in Evropi, izolska Ambasada Gaviola, kot kaže, dokončno zapira svoja vrata. Najemnik te dni prazni prostore, novi lastnik iz Celja pa namerava objekt preurediti v skladišče. Opremo bodo prodali na dražbi, arhitekturna podoba diskoteke pa bo verjetno za vedno uničena.

Ljubitelj legendarnih zabav v Ambasadi Gavioli takole žalujejo. Diskoteka, ki je v Izolo privabila tudi do 2.500 ljudi od blizu in daleč, po dobrih dveh desetletjih zapira svoja vrata.

Čez dan se pokaže v svoji slabi luči, objekt se pogreza, stene pokajo, hala nujno potrebuje obnovo in večja vlaganja. V notranjosti poteka demontaža opreme, zvočniki in luči so že na tleh. Vse, kar se bo odnesti dalo, bo končalo na dražbi. Na vprašanje, kako bo z unikatno arhitekturo kluba, ki jo je celo za svoje življenjsko delo označil znameniti arhitekt Gianni Gavioli, pa dosedanji najemnik Edis Bečić nima odgovora, tokrat pred kamero ne želi govoriti, decembra pa je o stroških povedal takole. "Če ne bi bilo Italije in Hrvaške, bi ta klub že zdavnaj zaprli." Dodal je, da se ne izplača.

V diskoteki so se luči zadnjič prižgale med novoletnimi prazniki, obisk je bil izjemen. A novi lastnik Janko Turnšek iz Celja pravi, da se na zabave ne spozna, zato namerava objekt preurediti v skladišče. S tem pa se nikakor ne strinjajo mladi, ki menijo, da je potrebno kultno sceno elektronske glasbe ohraniti. "Skupina je zbrala od dneva ustanovitve približno 13 tisoč podpisov, zdaj že preko, kar ne bi pričakovali. Podpirajo v raznih oblikah - s predlogi, kako rešiti objekt, donacijami ..." je povedal Daniel Škerjanc iz civilne pobude Rešimo Gavioli.

Pogovori z župani obalnih mest glede podpore diskoteki doslej niso obrodili sadov, a v civilni pobudi se ne predajajo. "Borimo se do samega konca, do konca tedna imamo še dva obetavna sestanka, težko je povedati, kaj bo in kaj ne bo," je povedal Damir Perc iz civilne pobude Rešimo Gavioli.

Nekaj interesentov je na vidiku, pravijo, tudi iz tujine, zato ohranjajo optimizem.

VIDEO Ambasada Gavioli zapira vrata

D. S., Elen Batista Štader, TV Slovenija