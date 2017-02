Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Ob njunem komentiranju ste si lahko ogledali finale Eme na malo drugačen način. Foto: MMC/Miloš Ojdanić

Video: Ema spletni šov s Tilnom Artačem in Miho Brajnikom

Oglejte si še MMC-jevo ogrevanje

25. februar 2017 ob 11:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav zmagovalec večera Omar Naber ni bil favorit zabavnega dvojca Brajnik-Artač, ki sta v MMC-jevem studiu komentirala finale izbora za Emo, sta mu dala drugo priložnost.

Že uro pred začetkom finala smo poskrbeli za ogrevanje pred prenosom z nastopajočimi v finalu, gosti revijalnega programa in novinarko Klavdijo Kopina, nato pa je sledil spletni šov s Tilnom Artačem in Miho Brajnikom v družbi vaših komentarjev in tvitov.

Brajnik in Artač sta se kot stara znanca slovenskega zabavnega prizorišča prelevila v komentatorja, uresničila sta Mihovo napoved, ki je za MMC-jev prenos obljubil "predvsem nestrokovno konkurenčno spremno besedo neuravnovešenih poznavalcev slovenske estradne scene".

Prihaja Kdo bi vedel

Na RTV Slovenija Miho in Tilna lahko spremljate ob sobotah zvečer v kvizu Kdo bi vedel, kjer poleg Saše Jerkoviča in Matjaža Javšnika sodelujeta v vlogi kapetanov. Kdo bi vedel je zabavna oddaja, kjer o zmagovalcu ne odloča zgolj znanje, temveč veliko vlogo igrajo tudi ugibanje, sklepanje, pogovor in duhovitost.

Prvič bo na sporedu danes ob 20.00 na Prvem programu TV Slovenija.

A. K.