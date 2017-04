Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Če naletite nanjo, je ne trgajte! Foto: MMC RTV SLO

Video: Kukavičevke, "domače" orhideje, ki jih le občudujemo

Rože so zavarovane

29. april 2017 ob 17:40

Škocjan - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Umetno vzgojene orhideje so stalnica številnih slovenskih domov, prave orhideje ali kukavičevke pa rastejo na robovih gozdov, travnikih. Na videz so njihovi cvetovi drugačni, dejansko pa gre za ožje sorodnice, ki pa so zavarovane.

Navadna kukavica iz zemlje vznikne med prvimi, raste pa običajno na travnikih. Spada med orhideje ali kukavičevke, mlado skupino rastlin, na prvi pogled nič kaj podobno tistim na okenskih policah. "Če pa ta cvet pogledamo pod povečevalnim steklom, bomo videli, da ni nič manj lep, nič manj drugačen od tropskih, kupljenih, ki jih imamo na oknu," pojasnjuje biolog Borut Kokalj.

Kukavičevke so vseh barv, samo na ožjem območju Parka Škocjanske jame jih raste 20 vrst. "Na sprehodih sem odkrila kar tri različne in to me je tako potegnilo," pravi Dragica Kranjec. Kukavičevke so sicer zavarovane vrste, kar pomeni, da je nabiranje prepovedano. "Najhujši zločin je kukavico odtrgati in jo nesti domov. Ne zdrži dolgo, poleg tega pa ji onemogočimo razplojevanje v naravi," opozarja ljubiteljski botanik Florjan Poljšak.

VIDEO Poznate domače zaščitene orhideje?

Irena Cunja, TV Slovenija