Video: Maribor prvi v Sloveniji prižigal praznične lučke

24. november 2017 ob 20:23

Maribor - MMC RTV SLO

S prižigom praznične razsvetljave na Trgu generala Maistra ob 17. uri se je v Mariboru uradno začel božično-novoletni program, poimenovan Čarobni december.

Maribor prav v novembru obišče največ turistov iz tujine, je za oddajo Dogodki in odmevi povedala direktorica mariborskega zavoda za turizem Doris Urbančič-Windish, zato so se odločili, da zanje in za meščane že zdaj pripravijo bogat program. "Številčnost turistov se vsako leto zvišuje," je poudarila direktorica.

S prižigom lučk se začenja tudi pester program na Trgu Leona Štuklja, ki bo spet osrednje prizorišče zabave na prostem. Na njem se bo v naslednjih 33 dnevih zvrstilo več kot 80 glasbenih skupin. Led pa bo prebil Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Vse do silvestrovanja, ko bodo zbrane zabavali Tanja Žagar in The Rocktors, pa se bo zvrstilo več znanih imen s sveta glasbe.

Zaživelo bo Vilinsko mesto

22. decembra bo nastopila skupina Tabu, za božič Siddharta, dva dni kasneje Crvena jabuka, 28. decembra pa Riblja čorba. Na miklavževo bo na Trgu svobode zaživelo pokrito drsališče, obeta se božično-novoletni sejem, zlasti za družine in otroke pa izjemno bogat program Vilinskega mesta pripravlja Narodni dom s soorganizatorji.

Klavdija Kopina, Aljaž Mejal, Radio Slovenija