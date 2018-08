Video: Nogometnemu krstu se ne izogne nihče – niti Ronaldo

Ronaldo prepeval pred novimi soigralci

18. avgust 2018 ob 10:15

Torino - MMC RTV SLO

Cristiano Ronaldo velja za enega najboljših nogometašev vseh časov. A ne glede na to, kako uspešen in slaven si, ti ob pridružitvi novemu klubu "krst" ne uide.

Novi zvezdnik Juventusa ni imel pri prestopu iz Real Madrida v Juventus nobenih privilegijev in se ni mogel izogniti tradicionalnemu nogometnemu krstu – prepevanju pred celotno ekipo in osebjem kluba. 33-letni Cristiano, za katerega je Juventus odštel več kot 100 milijonov evrov, si je za svojo "iniciacijo" izbral pesem A minha Casinha portugalske rock skupine Xutos & Pontapes.

Ronaldov nastop, ki se je zgodil na Juventusovi skupni večerji pred začetkom sezone, je posnel in na družbenem omrežju Instagram delil bosanski reprezentant Miralem Pjanič. Posnetek je na spletu pritegnil veliko pozornosti, in čeprav so se Juventusovi navijači strinjali, da si Ronaldo zasluži pohvale za trud, nad samim petjem niso bili preveč navdušeni. Prepričani so, da se bo njihov novi prvi zvezdnik na današnjem debiju proti Chievu izkazal mnogo bolje.

Petje pred novimi soigralci je z leti postalo ustaljen obred pri menjavi kluba. Ob Cristianu so na "vroči stol" stopili tudi ostali novi igralci Stare dame – med drugimi tudi Ronaldov rojak João Cancelo, Emre Can, ki je prestopil iz Liverpoola, zapel pa je tudi Juventusov povratnik Leonardo Bonucci. Večerja naj bi sicer po poročanju italijanskih medijev potekala v zelo sproščenem in prijetnem vzdušju.

M. Z.