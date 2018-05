Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ljubljana je dobila prvo šolsko turistično agencijo, ki bo študentom omogočila spoznavanje praktičnega dela. Foto: TV Slovenija Šola ima učno pivovarno, študentje si lahko denimo za diplomsko nalogo izberejo varjenje piva. Foto: TV Slovenija Sorodne novice Pol milijona Slovencev z agencijami na potovanja, četrt milijona na izlete

Video: Prva v Ljubljani in šele tretja v Evropi - šolska turistična agencija

Študentom bo omogočila spoznavanje prakse

7. maj 2018 ob 17:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Ljubljana je dobila prvo, v Evropi pa je to šele tretja - šolska turistična agencija. Študentom gostinstva in turizma bo omogočila spoznavanje praktičnega dela v turizmu v resničnem delovnem okolju. Tako bodo v podjetja na obvezno 400-urno prakso prišli že izkušeni študenti.

Šola bo okoli 500 študentom na leto omogočila pridobivanje praktičnih izkušenj. "Meni je zelo všeč, ker imamo veliko prakse, tudi teorijo se naučimo, ampak na podlagi prakse se bolj naučimo," je povedal študent Matevž Smrtnik, študent Marko Bizjak pa je dodal: "Učimo se kuharstva, imamo tudi glede strežbe, učimo se različnih pogrinjkov, odnosa do gostov ..."

Seznanjali se bodo tudi z vodenjem in organiziranjem dela v turistični agenciji. "Za začetek bomo organizirali strokovne ekskurzije, tako da bodo študentje praktično sami poiskali nastanitve, prevoze, vodnike, oglede, šolska turistična agencija pa bo samo mentorirala," je povedala Katja Orehek Kati, vodja šolske turistične agencije.

V prvem in drugem letniku imajo po 400 ur praktičnega pouka. K delodajalcu tako ne pridejo zgolj s teoretičnim znanjem. "Delodajalci nam pogosto očitajo, da ko prihajajo k njim, nimajo pravih izkušenj, pravih, aktualnih znanj. Mi jim želimo omogočiti ravno to, da bodo bolj konkurenčni na trgu dela," je pojasnila direktorica šolske turistične agencije Jasna Kržin Stepišnik.

Povezovanje izobraževanja in gospodarstva je podprlo tudi ministrstvo, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič je povedala: "Šoli smo želeli dodati še eno možnost in priložnost novega povezovanja v dejavnosti na področju turističnih agencij."

To je pomembno tudi zato, ker je turizem ena najbolj razvijajočih se panog v Sloveniji in po svetu.

D. S., Aleksandra Trupej, TV Slovenija