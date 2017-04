Poudarki "Namenjene so ljudem, ki sploh ne delajo"

Videz delavca za tiste, ki ne delajo: umazane "delavske" kavbojke za 390 evrov

Slovijo tudi po nenavadnih izdelkih

26. april 2017 ob 08:32,

zadnji poseg: 26. april 2017 ob 08:42

New York - MMC RTV SLO

"Močno obrabljene" kavbojke, "okrašene" s packami posušenega blata, ki okolici oznanjajo, da se njihov lastnik ne boji umazati. Vas mika? V ameriški veleblagovnici Nordstrom jih ponujajo za slabih 400 evrov.

Blatne kavbojke so ameriško veleblagovnico znova postavile pod medijske žaromete, saj jih ta oglašuje kot simbol ameriškega delavstva: "Robato, tipično ameriško delovno oblačilo, ki je videlo kar nekaj akcije, s plastjo posušenega blata, ki sporoča, da se ne bojite umazati rok."

Si delavec delavske kavbojke sploh lahko privošči?

Da neka trgovina ponuja oblačilo v umazanem, ponošenem videzu, sicer ni nič nenavadnega, spornejša pa je cena hlač, ki jih oglašujejo kot delavske – 425 dolarjev oz. 390 evrov. Prav nič "delavska", torej.

Nordstrom, ki že skoraj slovi po pestri ponudbi neuporabnih ali pa zgolj nenavadnih izdelkov, se je tako znašel pod plazom kritik na družbenih omrežjih, češ da si navaden delavec, ki ves dan preživi "v blatu", takšne hlače le stežka privošči, tisti, ki si jih lahko, pa verjetno nimajo ravno veliko izkušenj z ročnim delom.

"Namenjene ljudem, ki sploh ne delajo"

Zaradi do delavcev žaljive ponudbe se je močno razburil tudi voditelj Discoveryjeve oddaje Dirty Jobs Mike Rowe, ki je na Facebooku med drugim zapisal: "Te hlače niso moda. To je kostum za bogataše, ki vidijo delo kot nekaj ironičnega – in ne ikoničnega." Kavbojke so "namerno narejene tako, da so videti, kot da jih je nosil nekdo, ki opravlja umazano delo", v resnici pa so namenjene ljudem, ki sploh ne delajo, je še dodal.

Spet drugi pa so na družbenih omrežjih zagovarjali prosto izbiro, češ, če si nekdo želi kupiti hlače, ki so videti povsem umazane, pa naj si jih, nekatere komentarje povzema BBC, CBS pa izpostavlja tudi tiste, ki opozarjajo na že znan modni trend raztrganih hlač.

Kamen, ovit v usnje, kot božično darilo

Kot omenjeno, Nordstrom pogosto zbuja pozornost z nenavadnimi artikli. Nedavno so tako na svojih policah ponujali hlače s plastificiranimi "okenci" na kolenih, a je bila njihova cena občutno nižja, slabih 100 dolarjev (90 evrov). Na začetku decembra pa so razburjali s posebno prebožično ponudbo: kamnom, ovitim v usnje, za 85 dolarjev (77 evrov). Še pred božičem so celotno zalogo razprodali, je takrat poročal CBS.

Torba, ki spominja na Ikeino vrečo, za 2000 evrov

Za podobno drzno potezo so se sicer nedavno odločili pri luksuzni modni znamki Balenciaga, kjer so, kot smo poročali, predstavili veliko modro torbo, ki je mnoge takoj spomnila na Ikeino vrečo. A medtem ko je za Ikeino plastično frakto treba odšteti pičlih 49 centov, je Balenciagina arena iz zgubanega lakiranega usnja, precej dražja - stane namreč skoraj 2.000 evrov.

T. K. B.