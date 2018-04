Vnukinja Steva McQueena za Avtomobilnost o vrnitvi legende

Oživitev legendarnega bullita

Ford je ob petdeseti obletnici legendarnega filma Bullitt, v katerem je eno svojih najbolj ikoničnih vlog odigral Steve McQueen, hollywoodski igralec, ki je bil znan tudi po svojem navdušenju nad motociklističnim in avtomobilskim dirkanjem ter vožnjo avtomobilov in motociklov, pripravil sodobno reinkarnacijo avtomobila iz filma, ki ga preprosto poznamo kot mustang bullitt.

Bullitt je bil leta 1968 precej prelomen film, saj ni le poveličeval določenega tipa avtomobila, v oklepnik na štirih kolesih predelanega forda mustanga, ampak je postavil tudi merila o tem, kako učinkovito posneti avtomobilske akcije v mestnem okolju, v tem primeru je bil to San Francisco, in uvedel tudi popolnoma nov filmski žanr. Poudariti je treba, da Steve McQueen v filmu ni sodeloval le kot glavni igralec, ampak je kot navdušen avtomobilist in ljubitelj dirkanja z motocikli in avtomobili večino voženj v filmu odpeljal kar sam.

Odziv gledalcev na film in mustang bullitt je bil pomemben tudi za Ford, kjer so hitro ugotovili, kako močno oglaševalsko orodje je lahko filmska industrija. Kmalu po uspehu Bullitta so ustanovili poseben oddelek, na katerem so zaposlili ljudi, ki so se na podlagi filmskih predlog odločali, kateri avto bo v filmu vozil glavni junak, v katerem mu bo nasproti stal negativec in podobno.

Sodelovanje McQueenovih potomcev

Tako je bilo tudi v primeru reklamnega spota za novi ford mustang bullitt, kjer sta glavni vlogi odigrala kar njegova vnukinja Madison in vnuk Chase. Madison smo vprašali, kako velika je po njenem mnenju dediščina starega očeta, in dobili odgovor: "Velikanska je. To je očitno. Njegova dediščina živi naprej celo v tem bullittu tretje generacije." Njen brat Chase je k temu dodal: "Koliko filmov in celo avtomobilov, ki so sveži celo petdeset let po nastanku, poznate? To je nekaj posebnega in govori o živi dediščini." In kateri je njun najljubši film? "Bullitt, seveda."

Na predstavitev novega mustang bullitta v Ženevi je prišel tudi McQueenov sin Chad, ki je tudi igralec in dirkač, a seveda ne dosega očetove slave. Kljub temu je igral v marsikaterem uspešnem filmu, med drugim tudi v Karate Kidu. Vprašali smo ga o spominih na očeta, na vožnje z njim. Gotovo ga je kdaj popeljal naokoli? "O veliko me je vozil. Včasih me je tudi prestrašil. Ampak od njega sem se tudi veliko naučil. Tudi prvič, ko sem sam prekrmaril avtomobil, je bil zraven. Pojasnil mi je, da ko gre avtomobil po strani, moraš volan obrniti v isto smer. Jaz sem ga seveda instinktivno obrnil narobe. Vse, kar sem se naučil, sem se od njega."

Zvezda predstavitve

In še nekaj o osrednji zvezdi predstavitve, novem fordu mustangu bullittu. Za njegov pogon skrbi 5-litrski bencinski motor V8 z odprtim sesalnim sistemom in novim razdelilnikom. Dušilne lopute imajo premer kar 87 milimetrov, nastavitev elektronike pa je enaka kot na shelby mustangu GT350. Z aktivnim usklajevanjem motornih vrtljajev in menjalnika so omogočili tudi gladko prestavljanje navzdol ob značilnem zvočnem "blipu", izpušni sistem pa poudarja značilno brbotanje motorja V8. Poleg tega ima bullitt posebna 19-palčna platišča, na zavorah so rdeče Brembove čeljusti, za dober vtis pa poskrbi tudi lažna odprtina za točenje goriva z Bullittovim pokrovčkom. Voznik in sovoznik sedita na Recarovih sedežih, ki dobro zadržujejo telo, sodobnost prikličeta 12-palčni digitalni instrumentni sklop in zvočni sistem z močjo 1000 vatov, na posebno serijo pa opozarjata ploščica s serijsko številko na armaturni plošči in bela krogla na prestavni ročici.

Zgodovinski original

A na predstavitvi novega bullitta smo lahko videli tudi njegovega izvirnega predhodnika iz leta 1968, za katerega je dolga leta veljalo, da je izgubljen, zdaj pa je vpisan celo v ameriški register historičnih avtomobilov "National Historic Vehicle Register". Njegov trenutni lastnik je Sean Kiernan, ki je avtomobil podedoval od svojega očeta Roberta, ki ga je leta 1974 kupil za vsega 6.000 dolarjev. Baje je bil edini, ki se je takrat zanimal zanj. Leta 1977 je za avtomobil izvedel tudi Steve McQueen in ga hotel kupiti, saj je bilo snemanje filma v njem zanj zelo osebna izkušnja, a je ostal praznih rok. Avtomobil je potem precej pozabljen čakal v garaži, dokler se ni njegov sedanji lastnik odločil, da ga spet pokaže javnosti.

Na snemanju filma Bullitt so sicer uporabili dva v bullitt predelana mustanga fastbacka s 6,4-litrskim motorjem V8 in 4-stopenjskim ročnim menjalnikom, ki sta lahko v dobrih trinajstih sekundah prevozila četrt milje. Pred snemanjem so jima odstranili prednje meglenke, značilno masko in druge oznake ter jima med drugim dodali gume na platiščih znamke American Racing Torq Trust. Prvi primerek je bil opremljen z varnostno kletko in je služil za snemanje akcijskih prizorov ter kmalu dočakal žalostni konec, drugi pa je bil ta, ki ga lahko občudujemo še danes.

V Avtomobilnosti smo se pogovarjali z vnukinjo in vnukom Steva McQueena.

