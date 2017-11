Vojaški pilot v ZDA z letalom v zraku izrisal penis

18. november 2017 ob 14:37

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški pilot vojne mornarice je v četrtek nad zvezno državo Washington pri meji s Kanado z izpuhom letala v zraku izrisal penis, zaradi česar so bili prebivalci ogorčeni.

Podobo je izrisal nad krajem Okanogan s približno 2.500 prebivalci, ogorčeni pa so bili predvsem starši, ki so morali zaradi incidenta otrokom pojasnjevati, kaj vidijo na nebu.

Iz bližnjega mornariškega oporišča so se že odzvali in sporočili, da so tovrstni izpadi nesprejemljivi, in zagotovili, da morajo njihovi piloti izpolnjevati najvišje standarde. "Američani upravičeno pričakujejo, da bodo tisti, ki služijo državi, predstavljali moralno avtoriteto, saj so jim zaupane pomembne misije in upravljanje državnega vozila."

Posadka v "umetniškem izražanju" ni bila udeležena, zato dogodka tudi ni želela komentirati. Tudi zvezna uprava FAA je sporočila, da nima komentarja, ker za javno moralo ni pristojna, temveč je odgovorna zgolj za letalski promet.

To pa se sicer ni zgodilo prvič. Kot poroča The Washington Post, so imeli že več podobnih primerov. Eden izmed njih se je leta 2014 zgodil na Škotskem, ko je britanski vojni pilot v zraku izrisal nekaj podobnega.

