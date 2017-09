Volvov najmanjši športni terenec je praktičen in varen

Volvo XC40

22. september 2017 ob 14:30

Milano - MMC RTV SLO

Volvo je uradno predstavil svojega novega športnega terenca z oznako XC40. Gre za prvi model, zasnovan na novi prilagodljivi platformi CMA, ki se bo v hišni ponudbi uvrstil pod model XC60.

Novi športni terenec, poleg širitve modelne palete švedske znamke uvaja popolnoma novo platformo CMA, na kateri bodo sloneli vsi naslednji modeli serije 40 ter modeli podjetja Geely, ki je kot lastnik švedske znamke sodeloval pri razvoju.

Oblika novega modela izhaja iz koncepta 40.1, pri čemer izstopajo sprednji žarometi v obliki kladiva, velika kolesa ter možnost dvobarvne kombinacije karoserije. V notranjost ne moremo mimo praktičnih rešitev, kot sta velika predala v vratih ter zanimiv koš za odpadke v sredinski konzoli. Na armaturni plošči imata glavno vlogo 31,2-centimetrski (12.3-palčni) zaslon namesto klasičnih merilnikov ter 22,9-centimetrski (9-palčni) zaslon na dotik na sredinski konzoli.

Najprej klasično, nato tudi električno

Najprej bosta na voljo le en bencinski in en dizelski stroj. Prvi bo model T5 AWD z dvolitrskim turbobencinskim štirivaljnikom, ki razvije 182 kilovatov (247 KM), drugi pa model D4 AWD z dvolitrskim turbodizelskim štirivaljnikom, ki zmore 140 kilovatov (190 KM). Oba motorja sta povezana z osemstopenjskim, samodejnim menjalnikom geartronic, prek katerega se moč prenaša na vsa štiri kolesa. Spomladi prihodnje leto se jima bo na nekaterih trgih pridružil šibkejši bencinar T3 s 115 kilovati (156 KM) v kombinaciji z ročnim menjalnikom in pogonom na sprednji kolesi. Nekoliko kasneje bosta na voljo tudi hibridna in popolnoma električna različica.

Pri serijski opremi velja omeniti pripomočke za polsamodejno vožnjo, kot je sistem za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu, za varnost in udobje pa bosta skrbela tudi sistem za zaznavanje prečnega prometa za vozilom ter sistem za brezžično polnjenje pametnih telefonov.

Proizvodnja se bo v belgijskem Ghentu začela novembra, prodaja pa bo stekla na začetku prihodnjega leta.

Martin Macarol