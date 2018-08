Vse za zaščito otrok: Turčija bo še naprej bojkotirala Evrovizijo

Zadnjič na Evroviziji leta 2012

7. avgust 2018 ob 10:44

Ankara - MMC RTV SLO, STA

Turčija je pojasnila, da se tekmovanja za Pesem Evrovizije ne bo udeleževala, dokler to tekmovanje ne bo primerno tudi za otroke.

Turčije na festivalu, ki ima več kot 60-letno tradicijo, najbrž še več let ne bomo videli, saj je tekmovanje po mnenju turške državne radiotelevizije (TRT) še vedno moralno sporno. "Kot javna radiotelevizija si ne moremo dovoliti prenašanja oddaje v živo ob 21. uri, ko so otroci še pokonci, in ko v njej Avstrijec z brado in v krilu trdi, da je moški in ženska hkrati," je pojasnil vodja TRT-ja Ibrahim Eren. S tem je imel v mislih avstrijsko predstavnico Conchito Wurst, zmagovalko Evrovizije leta 2014, do katere nenaklonjenosti niso nikoli skrivali.

Na tekmovanju so jih sicer zmotili tudi kakšni drugi pripetljaji, denimo leta 2013 poljub med finsko pevko Kristo Siegfrids in njeno spremljevalno vokalistko.

Turčija, ki se je Evrovizije udeleževala redno od leta 1975, je na tekmovanju zadnjič nastopila leta 2012, ko jih je s pesmijo Love Me Back zastopala skupina Can Bonomo in zasedla sedmo mesto. Najvišje, na prvo mesto, se je Turčiji uspelo prebiti leta 2003 po zaslugi Sertab Erener in njene pesmi Everyway That I Can.

Sprva jih je motil le glasovalni sistem

Ko je Turčija decembra 2012 sporočila, da se leta 2013 tekmovanja, ki ga je iz Bakuja v švedski Malmö pripeljala Loreen s skladbo Euphoria, prvič ne bo udeležila, je kot razlog navedla nezadovoljstvo s pravili tekmovanja. Tokrat pa so kot razlog navedli še moralno spornost tekmovanja.

Naslednje leto bo 64. tekmovanje za Pesem Evrovizije po zaslugi Nette Barzilai in pesmi Toy gostil Izrael.

Spodaj lahko prisluhnete Sertab Erener, ki je Turčiji leta 2003 prinesla zmago, in pesmi Love Me Back, s katero je država zadnjič nastopila na Evroviziji.

Sa. J.