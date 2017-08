Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Falkensteinerjev hotel v Petrčanah je bil ob otvoritvi prvi delux hotel s petimi zvezdicami v Zadru. Foto: Falkensteiner Facebook Castlungerjevo kulinariko so opisovali kot spoj med Alpami in Jadranom. Foto: Falkensteiner Facebook Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zadar: Vodja kuhinje v luksuznem Falkensteinerju preprodajal kokain

Mamilo mu je kupoval dobavitelj rib

20. avgust 2017 ob 12:35

Zadar - MMC RTV SLO

V Zadru se je začelo sojenje Franzu Castlungerju, zdaj že nekdanjemu šefu kuhinje v razkošnem hotelu iz avstrijske verige Falkensteiner na polotoku Punta skala v Petrčanah. 41-letni Južni Tirolec je obtožen, da je ob škampih in biftekih trgoval tudi s kokainom.

Znanega kuharskega mojstra, čigar prihod na čelo kuhinje prvega zadrskega hotela s petimi zvezdicami so takrat napovedali kot "spoj alpsko-jadranskega kulinaričnega koncepta, rafiniranega z lokalnimi specialitetami", obtožnica bremeni preprodaje kokaina.

S še dvema hotelskima uslužbencema, ki sta mu dobavljala kokain na področju Zadra in Zagreba, naj bi Castlunger med septembrom in oktobrom 2015 v Zadru in Petrčanah nabavljal večje količine tega mamila, ki ga je nameraval prodati na narkotrgu.

"Franza sem spoznal v kuhinji, kjer bi mu moral tudi predati kokain. Pogovarjala sva se, ali ga lahko nabavim, in sem rekel, da lahko. On je bil prijatelj mojega šefa, takrat pa je bil v Falkensteinerju zelo vpliven in so ga spraševali vse mogoče, ker sta z direktorjem hotela prihajala iz istega kraja na Tirolskem. Lahko bi nam torej priskrbeli posel, tako da je šlo za protiuslugo," je na sodišču pričal 44-letnik, ki je kot zunanji sodelavec za hotelski kompleks dobavljal ribe.

Ne počuti se krivega

Dobavitelj rib je nato za kuharja kupil 49 gramov kokaina, za kar mu je Castlunger plačal 30.000 kun, navaja Jutarnji list. Kokain je nosil v ovitku za mobitel, ob prihodu v hotelski kompleks pa so ustavili inšpektorji narkooddelka in ga prijeli.

Priča je še povedala, da sicer nikdar ni videla kuharja, da bi pred njim kokain užival, in da takrat tudi ni vedela, da ga je nabavljal tudi od drugih ljudi.

Castlunger je na sodišču povedal, da se ne počuti krivega, saj da je kokain kupoval samo za osebne potrebe.

K. S.