Zakaj se mora Meghan prikloniti Kate in zakaj nikoli ne bo princesa?

Novopečeno vojvodinjo Sussekško čakata šestmesečno izobraževanje in preizkus za državljanstvo

25. maj 2018 ob 07:12

London - MMC RTV SLO

Nič avtogramov ali selfijev, samo svetel lak za nohte in kožne najlonke, nujni prikloni in prepovedano križanje nog. Britanski kraljevi protokol je preplet napisanih in nenapisanih pravil, ki segajo stoletja daleč.

To, da se je Meghan Markle zaljubila v britanskega princa Harryja, je bilo najpreprosteje – zdaj se bo šele pokazalo, kako se bo odrezala v labirintu navad in običajev, ki jih smrtniki, ki se v kraljevo družino niso rodili in v njej odraščali, težko ponotranjijo. Po sobotni poroki v gradu Windsor se je pojavila poplava prispevkov o izboru poročne obleke, poročne torte, poročnega nakita in pričeske nekdanje ameriške igralke, za katero mnogi skušajo prikazati, da se je iz nevarnega in revnega ameriškega predmestja povzpela v sam vrh britanske družbene smetane in tako postala novodobna princeska – kar pa ne drži. Meghan je namreč odraščala v dobro situirani rasno mešani družini, v kateri ji ni ničesar manjkalo.

Princu Harryju, šestemu v vrsti za britanski prestol, je njegova babica, kraljica Elizabeta II., takoj po poroki podelila naziv (njegova kraljeva visokost) vojvoda Sussekški, Meghan Markle pa je postala (njena kraljeva visokost) vojvodinja Sussekška. Zakaj ni Meghan (njeno polno ime je sicer Rachel Meghan Markle, a uporablja svoje drugo ime) postala princesa in zakaj tudi njuni morebitni otroci ne bodo nosili tega naziva? Odgovor je preprost: naziv princ ali princesa je rezerviran za tiste, ki so v britansko kraljevo družino rojeni. Nazivu sledi njihovo ime, na primer princ Charles ali princ William. Pokojna "kraljica ljudskih src", Harryjeva in Williamova mati Diana, je bila v javnosti znana kot princesa Diana, a njen naziv je bil Diana, valižanska princesa - po moževem nazivu Charles, valižanski princ.

George je princ, Harryjev otrok bo lord ali lady

George, Charlotte in Luis, otroci vojvode in vojvodinje Cambriške (oziroma princa Williama in Catherine Middleton) imajo naziv princ oziroma princesa, Harryjevi in Meghanini potomci pa bodo po pravilu imeli naziv "lord" ali "lady". A kot pri množici drugih odločitev je vse v rokah kraljice, ki lahko s posebnim dekretom odloči, da bodo tudi Harryjevi in Meghanini otroci nosili naziv "princ" ali "princesa". Tako na primer nosita naziv "princesa" tudi Beatrice in Eugenie, hčerki princa Andrewa, saj je Andrew leta 2003 kraljico izrecno prosil, naj vsem njegovim otrokom podeli tak naziv.

Princesa Charlotte, drugi otrok Williama in Kate, bi morala po pravilih nositi ime lady Charlotte Mounbatten-Windsor, a je kraljica posegla vmes in ji podelila naziv princesa Charlotte. William in Kate sta se tudi odločila, da njuni otroci ne bodo imeli priimkov. Po kraljevih pravilih bi moral namreč le petletni princ George kot njun prvorojeni sin nositi ta naziv, ampak se je kraljica leta 2012 odločila, da bo pravilo posodobila. Takrat je zapisala: "Vsi otroci najstarejšega sina valižanskega princa morajo imeti enak življenjski slog, naziv in pravice, ki gredo nazivu princ ali princesa; temu sledi njihovo krščansko ime."

Kdo se priklanja komu?

V družini veljajo tudi natančna pravila o razvrščanju posameznih članov po rangu, čemur ustrezajo pravila o priklanjanju, ki so prava znanost v malem. Če vzamemo za primer Meghan Markle. Meghan se mora vedno prikloniti kraljici Elizabeti II., njenemu možu princu Filipu, princu Charlesu in njegovi ženi, vojvodinji Camilli Cornwallski ter Williamu in Kate. Nad njo sta po rangu tudi princesi Beatrice in Eugenie, ki sta kraljičini vnukinji in hčerki princa Andrewa in Sarah, vojvodinje Yorške. Meghan se mora zato pred njima prikloniti - razen, če je v istem prostoru tudi njen mož, princ Harry, saj takrat Meghan prevzame možev rang in se morata onidve prikloniti njej. Prikloniti se mora torej vsem "krvnim princesam", na primer tudi princesi Alexandri, kraljičini sestrični, ali princesi Anni.

Meghan se bo tako, zanimivo, vedno morala prikloniti tudi svoji svakinji Catherine, saj ima William kot starejši brat višji rang znotraj kraljeve družine kot Harry. A tudi Catherine mora biti pozorna na to, s kom si deli prostor, da ne poruši dodelane hierarhije. Če je v sobi sama, brez moža, mora podobno kot Meghan upogniti koleno pred kraljico, njenim možem, princem Charlesom in Camillo ter pred vsemi "krvnimi princesami". Če pa ji dela družbo William, se stvari zapletejo. Brez Williama se mora prikloniti Camilli, če je z njim, se ji ni treba. A če je v sobi tudi princ Charles, se mora prikloniti obema, njemu in Camilli. Ta navodila je kraljičin osebni tajnik spisal leta 2005, da bi razjasnil položaj Camille v kraljevi družini, potem ko se je poročila s princem Charlesom.

"Ko postaneš del kraljeve družine, postaneš njen predstavnik, ambasador. Pravila moraš poznati in sprejeti do obisti, sicer v tem svetu ne moreš delovati," je povedal v pogovoru za Telegraph nekdanji kraljevi butler Grant Harrold in dodal: "Člani kraljeve družine niso zvezdniki, zato se ne smejo v javnosti vesti kot igralci ali popzvezde. Zavezuje jih kraljevi protokol."

Kaj članom britanskega dvora nalagajo pravila obnašanja?

1. Brez selfijev. Ko se je Meghan še pred poroko pojavila na prvem uradnem obisku s princem Harryjem, je navdušeni množici, ki je želela z njo posneti fotografijo, takoj pojasnila, da ji to ni dovoljeno. "Ne smemo delati selfijev," je dejala. Pravilo velja zato, da bi ljudi spodbudili, da s člani kraljeve družine vzpostavijo očesni stik in z njimi poklepetajo, če se jim že ponudi priložnost, ne pa, da jim zaradi selfijev obračajo hrbet. "Verjamem, da bi si mnogi želeli posneti selfi z vojvodo ali s princem, a to močno odsvetujemo. Mnogo raje si želijo videti vaš obraz," je pojasnila strokovnjakinja za kraljevi protokol Jennifer Gehmair.

2. Brez avtogramov. Meghan je kot igralka v svoji karieri razdelila že veliko avtogramov, a to navado je morala z vstopom v kraljevo družino opustiti, saj je to v vseh primerih strogo prepovedano. Njen podpis - oziroma podpis vojvodinje Sussekške, bomo tako lahko videli le na različnih uradnih dokumentih s kraljevim znakom.

3. Brez družbenih omrežij. Člani modre krvi ne smejo imeti svojih osebnih profilov na družbenih omrežjih. Prav zato je morala Meghan ukiniti tudi svojo spletno revijo The Tig, v kateri je pisala o življenjskem slogu in kulinariki. To je bil tudi eden pomembnih namigov, da s Harryjem mislita resno.

4. Brez temnih lakov za nohte. Ženskim pripadnicam kraljeve družine je prepovedano nositi vse temne in živobarvne lake za nohte. Meghan je to spoštovala tudi na poročni dan, ko so bili njeni nohti namazani v nežen rožnati odtenek "baletni copatki", na katerega menda prisega tudi kraljica.

5. Na vsako pot z žalnimi oblačili. To pravilo se je vzpostavilo leta 1952, ko je umrl kralj Jurij VI., njegova hčerka princesa Elizabeta (današnja kraljica Elizabeta II.) in njen mož princ Filip pa sta bila prav takrat v Afriki. Domov sta se morala vrniti v običajnih oblačilih, s čimer nista pokazala spoštovanja do umrlega kralja. Od takrat protokol veleva, da ima vsak član kraljeve družine ob potovanju v tujino s seboj tudi kovček z žalnimi oblekami.

6. Brez minikril. Kraljica ne odobrava nobenih oblek ali kril, ki segajo centimeter ali dva nad koleno, tako da bo morala Meghan temeljito prevetriti svojo garderobo.

7. Brez prekrižanih nog. Kraljice, Camille ali Catherine nikoli ne vidite sedeti s prekrižanimi nogami čez kolena, včasih morda le pri gležnjih. Vse ženske sedijo tako, da imajo noge tesno skupaj in nagnjene postrani - ta položaj je poznan kot "vojvodinjin nagib". Tako sedijo tudi v avtomobilu, izstopanje iz katerega je včasih prav nenavadno.

8. Brez čevljev s polno peto. Kraljica nikakor ne odobrava čevljev s polno peto, zato v njih ne boste videli nobene ženske članice kraljevega dvora.

9. Večerja je vedno ob 20.30. Če na večerjo vabi kraljica, je jasno že vnaprej, da se obrok začne ob 20.30 in konča ob 22.00. Brez sprememb ali prilagajanj.

10. Brez poljubnega sedenja. Na uradnih dogodkih mora Kate vedno sedeti ob Williamu, Meghan pa ob Harryju, saj je sedežni red natančno določen.

11. Določen vrstni red prihodov. Obstaja strog protokol glede prihoda v prostor: vedno je prva kraljica, sledijo princ Filip, princ Charles, Camilla, princ William, Catherine, princ Harry in po novem za njim še Meghan.

12. Kraljica določa začetek in konec obeda. Nihče ne sme začeti jesti pred kraljico, in ko kraljica odloži pribor, ga morajo tudi vsi drugi za mizo, čeprav še niso končali ali če je na mizi še veliko hrane.

13. Kraljica določi čas spanja. Vsi gostje kraljičinih nepremičnin, kot so Buckinghamska palača, posestvo Sandringham ali grad Windsor, morajo pri uri, ko gredo spat, slediti kraljici. Spat gredo namreč lahko šele, ko odhod v svoje sobane napove kraljica, vsako drugačno vedenje se jemlje kot huda žalitev.

14. Brez monopolija. Priljubljena družabna igra je na kraljevem dvoru iz neznanega razlogaprepovedana.

15. Brez štrlečih mezincev. Angleži ne bi bili Angleži, če ne bi izoblikovali strogih pravil tudi pri čajanki, saj je to njihov pomemben obred. Obstaja samo en pravilen način držanja čajne skodelice - s palcem in kazalcem se drži zgornji del ročaja, s sredincem pa se podpira dno skodelice. Vsak požirek je treba narediti z istega mesta na skodelici, da ta ne postane umazana od šminke. Pri kavi je bonton drugačen, saj je treba ročaj okleniti s kazalcem. A najpomembnejše - kakor koli držijo skodelico, mezinec mora biti skrit in nikakor ne zravnan.

16. Brez školjk ali rakcev. Starodavna kraljeva tradicija veleva, da plemiči ne smejo uživati morske hrane (razen rib), da bi s tem preprečili zastrupitev s hrano. Menda se kraljica še vedno strogo drži tega pravila, nekateri mlajši člani pa ga občasno prekršijo.

Pred Meghan Markle pa je še en preizkus - ker želi postati britanska državljanka, bo morala opraviti preizkus iz znanja življenju na Otoku, ki je, sodeč po besedah odvetnikov, za priseljevanje "izjemno zahteven", saj pokriva vse mogoče teme - od britanske književnosti in glasbe do politike in celo vrtičkanja, ki velja za eno najbolj priljubljenih prostočasnih dejavnosti Britancev. Naučiti se bo morala tudi glavne poudarke iz bogate britanske zgodovine, menda pa kandidatom za državljanstvo postavijo tudi popolnoma nepomembna vprašanja, kot je na primer višina vrtečega se kolesa London Eye (mimogrede, pravilni odgovor je 135 metrov).

Zaradi vsega zgoraj napisanega morda ni presenetljiva najnovejša novica iz Buckinghamske palače - namreč, da si kraljica želi (beri: ukazuje), da bi novopečena vojvodinja Sussekška opravila polletni tečaj kraljevega vedenja. Britanski mediji poročajo, da Meghan pri tem nima veliko besede, zato je kraljica že naročila eni svojih uglednih svetovalk, Samanthi Cohen, naj se nemudoma preseli iz Buckinghamske v Kensingtonsko palačo, da bosta z Meghan opravili intenzivni šestmesečni tečaj vedenja. "Meghan bo prihodnjega pol leta predvsem poslušala in se izobraževala s pomočjo različnih strokovnjakov. Ta čas bo zelo naporen, a to zanjo ne bo nič novega, saj je navajena trdo delati," je dejal neimenovani vir.

A. P. J.