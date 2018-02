Zakonca Knavs imata dovoljenje za stalno bivanje v ZDA

V kratkem najverjetneje tudi državljanstvo

21. februar 2018 ob 21:32

New York - MMC RTV SLO

V sklopu zaostrovanja odnosa do priseljencev v ZDA se je v zadnjem času pojavilo kar nekaj vprašanj o statusu Viktorja in Amalije Knavs v ZDA. The Washington Post razkriva, da imata starša prve dame ZDA stalno prebivališče v Združenih državah Amerike in naj bi bila tudi zelo blizu temu, da dobita državljanstvo.

Ameriški časopis za vir informacij navaja Michaela Wildesa, newyorškega odvetnika, specializiranega za priseljevanje, ki pa na vprašanje, kdaj oziroma kako je par dobil zeleni karti, ne želi odgovarjati.

"Lahko potrdim, da imajo starši gospe Trump stalno prebivališče v ZDA. A družina prosi za zasebnost, saj nista del administracije, zato o tem nočem reči ničesar več."

Priseljevanje bi radi zaostrili

Kot so pred časom poročali tuji mediji, naj bi bila za to, kako sta Knavsova dobila stalno prebivališče, mogoča zgolj dva scenarija: ker ima Melania ameriško državljanstvo ali s pomočjo delodajalca. Prav prvi scenarij oziroma tako imenovano "verižno priseljevanje" je tisto, ki si ga Trump želi močno omejiti, drugi pa naj bi bil precej neverjeten, saj bi bilo za to treba dokazati, da za iskano delo ne obstaja noben Američan, ki bi ga lahko opravljal.

Zakonca v ZDA bivata že več let, oba pa naj bi bila upokojena. 73-letni Viktor je delal kot voznik in trgovec z avtomobili, 71-letna Amalija pa v tovarni tekstila. Ko sta se Melania in najmlajši sin preselila v Belo hišo, so stari starši vseeno ostali na 5. aveniji v Trumpovi stolpnici, a naj bi na obisk v Washington hodila zelo pogosto, predvsem zaradi Barrona.

P. B.