Zaljubljena Amber Heard in Elon Musk zvezo le razkrila javnosti

24. april 2017 ob 16:44,

zadnji poseg: 24. april 2017 ob 16:49

Sydney, Los Angeles - MMC RTV SLO

Že mesece se je govorilo, da je Amber Heard po ločitvi od Johnnyja Deppa srečo našla v objemu poslovneža Elona Muska, zdaj pa je to tudi uradno - opazili so ju namreč med sprehodom v nekem avstralskem parku.

Sodeč po govoricah se je 31-letna igralka v milijarderjev objem zatekla le malo po vložitvi zahtevka za ločitev od Deppa, nato pa sta zvezo skrbno skrivala pred sedmo silo vse do preteklega konca tedna, ko so ju z roko v roki opazili med sprehodom v avstralskem rezervatu Currumbin Wildlife Sanctuary.

Le malo pozneje je Heardova na svojem profilu na Instagramu objavila fotografijo sebe in Muska v nekem nočnem lokalu. Igralka se na fotografiji naslanja na Muskovo ramo, na njegovem licu pa je lepo viden odtis njenih našminkanih ustnic. Nekaj trenutkov pozneje je zelo podobno fotografijo na svojem Instagramu objavil še 45-letni Musk.

Obiskal jo je med snemanjem v Avstraliji

V Avstraliji je Heardova že nekaj časa, saj tam snema film Aquaman. Konec tedna pa jo je očitno obiskal njen izbranec. Po poročanju nekaterih ameriških in avstralskih tabloidov sta tehnološkega magnata na "izlet" v Avstralijo spremljala dva izmed njegovih petih sinov.

Tudi Musk je namreč ločen, kar naj bi ju tudi v osnovi povezalo, so pred meseci pisali tabloidi. Od svoje prve žene, kanadske pisateljice Justine Wilson Musk, s katero sta se spoznala med študijem, poročila pa leta 2000, se je ločil spomladi leta 2008. Delita si skrbništvo nad petimi sinovi - po prvorojencu, ki je tragično umrl pri le 10 tednih zaradi t. i. nenadne smrti v zibelki, sta se jima rodila dvojčka, nato pa še trojčki.

Umazana ločitvena vojna s prvo ženo ...

Prav med ločitveno vojno z Wilsonovo (jabolko spora je bil seveda denar oz. njuna poporočna pogodba) so na dan prišle tudi njegove manj prijetne značajske lastnosti. Wilsonova je tako leta 2010 v prispevku za Marie Clare zapisala, da je Musk ves čas njunega zakona držal v rokah vse karte, ji dajal vedeti, da ni dovolj dobra ali sposobna in da ničesar ne naredi prav. V prispevku je Wilsonova nazorno opisala njun odnos: "'Jaz sem tvoja žena,' sem mu pogosto govorila, 'ne tvoja uslužbenka'. 'Če bi bila moja zaposlena,' mi je odgovarjal ravno tako pogosto, 'bi te odpustil.'"

Le nekaj tednov po ločitvi je Musk spoznal britansko igralko Talulah Riley, s katero sta se v trenutku ujela. Le nekaj mesecev pozneje se je preselila k njemu v Los Angeles, leta 2010 sta se poročila, naslednje leto razšla, leta 2012 pa ločila. Da je ločitev dokončna, je tehnološki vizionar javnosti sporočila kar tako, da (ji) je na Twitterju zapisal: "To so bila čudovita štiri leta. Za vedno te bom ljubil. Nekoč boš nekoga neizmerno osrečila." Ob ločitvi je Rileyjeva dobila dobre štiri milijone dolarjev odpravnine.

... in dve ločitvi od druge žene

Muska so nato videvali v družbi več hollywoodskih zvezdnic - med drugim se je govorilo, da je v zvezi s Cameron Diaz -, a je poslovnež govorice utišal na najboljši mogoči način: znova se je poročil z Rileyjevo. Njun drugi zakon se je končal slabi dve leti pozneje. Musk je zahtevek za ločitev vložil 1. januarja 2015, osem mesecev pozneje je bil bogataš znova samski (in 16 milijonov lažji).

Prav izkušnje z ločitvami naj bi povezale Muska in Heardovo - njena ločitev je postala uradna sredi letošnjega januarja -, ki sta bila najprej nekaj mesecev le tesna prijatelja, nato pa je prijateljstvo preraslo v ljubezen. Koliko časa sta že v zvezi, njuni predstavniki niso želeli povedati.

Kot je znano, je Heardova zahtevek za ločitev od Deppa po letu dni zakona vložila maja, takoj zatem pa je igralca obtožila, da jo je fizično in psihično trpinčil, kar je on zanikal. Na koncu sta sklenila poravnavo v znesku 7 milijonov dolarjev.

Cheeky A post shared by Amber Heard (@amberheard) on Apr 23, 2017 at 5:11pm PDT

Having moo moo at Moo Moo Gold Coast with @AmberHeard, @CreepyPuppet and @CowanFilms A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Apr 23, 2017 at 4:42pm PDT

T. K. B.