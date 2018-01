Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ziggy skrbi, da se bo ohranilo družinsko ime. Z ženo Orly imata hčerki Judah ter tri sinove Gideona, Isaiaha in Abrahama. Iz prejšnjih razmerij pa ima še tri otroke, in sicer Zuri, Justice in Daniela. Foto: Reuters Slovenske barve bodo zastopali člani skupine Noctiferia. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Dodaj v

Ziggy Marley prihaja na festival Exit

Med nastopajočimi tudi Noctiferia

16. januar 2018 ob 20:08

Novi Sad - MMC RTV SLO

Jamajški kralj reggaeja in osemkratni prejemnik nagrade grammy Ziggy Marley je prvo izmed osrednjih imen, ki jih je najavil srbski festival Exit.

Najstarejši sin pokojne ikone reggaeja Boba Marleyja, čigar pravo ime je David Nesta, velja za enega izmed najplodovitejših glasbenikov. V svoji karieri je izdal 27 albumov. Na glasbenem prizorišču je že več kot tri desetletja in velja za pravega naslednika svojega očeta. Ne samo zaradi širjenja kulture reggaeja, ampak tudi zaradi svojega dobrodelnega udejstvovanja. Ziggy je na čelu dobrodelne organizacije U.R.G.E., ki pomaga otrokom na Jamajki in v Afriki.

Kot so dodali organizatorji, je Ziggy popolna izbira za festival, katerega letošnji slogan je Svoboda/Freedom. Med 12. in 15. julijem se bodo poleg njega zvrstili predvsem osrednji krivci za plesne uspešnice preteklega leta. Tako se bodo na odrih zvrstili še Alice Merton - znana po uspešnici lanskega leta No Roots, Jax Jones, ki si je s singlom You Don't Know Me prislužil nominacijo za nagrado brit, sodeloval pa je tudi že z Demi Lovato in Dukom Dumontom.

Na Petrovaradinsko trdnjavo prihaja še rock-house duo Ofenbach z uspešnicama Be Mine in Katchi. Seznam odgovornih za melodije, ki nikakor ne grejo iz glave, bosta dopolnila še Burak Yeter, ki je s pesmijo Tuesday poskrbel za eno izmed uspešnic leta 2017, ter Mahmut Orhan, ki je lani z uspešnicama Feel in Save Me pustil pečat na festivalih Sea Star in Sea Dance.

Festivalsko postavo pa dopolnjujejo še nastopajoči z odrov Explosive in Fusion. Vabilu organizatorjev so se odzvali Dog Eat Dog, novi britanski pankerji brez dlake na jeziku Slaves, legendarni nemški heavy metalci Grave Digger, bostonski hardcore razbijači Slapshot, bristolski pankerji Idles, metalske ikone Asphyx, največji Motörhead tribute bend Bombers, medtem ko bodo slovenske barve zastopali člani zasedbe Noctiferia.

